NU SKIN?S ERSTE DIGITALE PRODUKT EXPO & AKADEMIE

Die Corona-Pandemie stellt viele Menschen vor neue Herausforderungen. Auch Nu Skin? musste sich der aktuellen Lage anpassen. Aus der vermeintlichen Hürde sind jedoch großartige, kreative Ideen entstanden, die in der Umsetzung von Nu Skin?s erster Online Produkt Expo & Akademie über Facebook Live mündeten.

Die erste Online Produkt Expo & Akademie von Nu Skin? fand vom 28. bis zum 29.05.2020 über die geschlossene Facebook Vertriebspartnergruppe von Nu Skin? statt.

Der erste Tag begann mit der offiziellen Begrüßung der Moderatorinnen. Im Rahmen des ersten Punkts der Agenda, des ?Wellbeing? Programms wurde den Teilnehmern das neue Pharmanex? TR90? 30-Day Kit und die Pharmanex? V-Shakes vorgestellt. Im Anschluss folgten eine Cooking Session, bei der ein TR90? Rezept gekocht wurde, die Vorstellung des Nu Skin? Move Events in 2021, eine sportliche Move Session, die den Puls auf Hochtouren brachte.

Special Guest Mark Bartlett, Vice President of Global Research & Development, erläuterte sein Wissen über die Pharmanex? Produkte und die Relevanz von Nahrungsergänzungsmitteln. Auch Special Guest Kathy Schultz, Social Media Expertin aus dem Headquarter Provo Utah, USA, gab den Teilnehmern tolle Tipps & Tricks im Bereich Social Media mit auf den Weg. Nu Skin? spricht den Special Guests für die Unterstützung mit ihrem Wissen und ihrer Zeit ein herzliches Dankeschön aus.

Der zweite Tag ging spannend weiter, denn die ersten Punkte der Agenda drehten sich rund um die ?Daily Facial Routine?. Es wurden Produkte wie der ageLOC? Lumi Spa? mit den dazugehörigen Activating Cleanser oder auch der ageLOC? Accent + Ideal Eyes? für intensive Augenpflege vorgestellt. Unter dem Programmpunkt ?Clear Action? erfuhren die Teilnehmer alles rund um das Thema der Bekämpfung von Hautunreinheiten. Außerdem gewährte Nu Skin? exklusive Einblicke in die neue Nutricentials? Serie, welche voraussichtlich Anfang 2021 auf den Markt kommen wird.

Neben Programmpunkten rund um Anti-Aging mit Produktvorstellungen wie dem ageLOC? Galvanic Spa? und der Nutriol? Serie aber auch Tipp & Tricks rund um dieses Thema, stellte Nu Skin? seine Produktneuheit die Epoch? Yin & Yang Maske vor, welche am 01. Juni launcht. Die mit mikroverkapselter Aktivkohle angereicherte Maske reinigt die Haut und versorgt sie mit zusätzlich pflegenden Wirkstoffen.

Nu Skin? läutete den Sommer mit dem Agenda Punkt ?Der Sommer kann kommen? ein. Dazu waren die Teilnehmer eingeladen aktiv an einem entspannenden Pilates-Kurs teilzunehmen. Außerdem wurden Produkte vorgestellt, die die schönste Zeit des Jahres perfekt abrunden. Von den Sunright Produkten bis hin zur Epoch? Baobab Body Butter, das Herz eines jeden Sommer-Liebhabers schlug bei dieser Vorstellung höher.

Ein weiteres Thema war der Bereich der dekorativen Kosmetik: In zwei Tutorials wurde den Teilnehmern das How-to eines schönes Tages- und Abend-Make-ups ausführlich vorgeführt.

Neben lehrreichen Trainings mit den geschulten Produktexperten und Testimonials, in denen Informationen über das innovative Produktsortiment in den Bereichen Kosmetik, Haut- und Körperpflege sowie Nahrungsergänzungsmittel vermittelt wurden, bot Nu Skin? weitere Trainingsmöglichkeiten für ihre Vertriebspartner in den Bereichen MyStore und MySite an.

Zwei sehr erfolgreiche Tage gingen zu Ende, die ohne die Unterstützung der internen Sprecher von Nu Skin? kaum möglich gewesen wären. Nu Skin? bedankt sich für den tollen Support.

Nu Skin? bedankt sich auch für die zahlreiche Unterstützung der helfenden Vertriebspartner, die das vielfältige Produktsortiment spannend und anschaulich vorstellten, die Move und Pilates Session durchführten und den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite standen.

?Ein Großteil unserer Vertriebspartner sind als Influencer auf den Sozialen Medien unterwegs. Einige ziehen sogar als Digitale-Nomaden durch die Welt und bauen sich zeitgleich ein Geschäft auf. Die meisten bieten regelmäßige Webinare und online Trainings an um ihre Teams und Kunden zu schulen. Es ist somit ein naheliegender Schritt auch unsere Produkt Expos in einem digitalen Format anzubieten. Mit diesem digitalen Format bieten wir eine echte Alternative zu unseren Veranstaltungen vor Ort. Zum einen können wir jetzt viel mehr Kunden erreichen, zum anderen erlaubt uns das digitale Format hochkarätige Produktexperten direkt aus unserem Headquarter in den USA zuzuschalten?, so Lukas S. Rieder, der Geschäftsführer von Nu Skin? Deutschland.

Die Worte des Geschäftsführers verdeutlichen noch einmal den Mehrwert der digitalen Produkt Expo & Akademie. Für Nu Skin? steht fest, nach dieser gelungenen Online Produkt Expo & Akademie werden weitere folgen und das Format wird in dieser Art und Weise weiterhin erfolgreich bestehen bleiben. Dieses Event wurde insbesondere für die Nu Skin? Vertriebspartner konzipiert. Ein gesonderter Event für die Kunden von Nu Skin? wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Über Nu Skin?

Das vor 35 Jahren gegründete Unternehmen Nu Skin? entwickelt und vertreibt hochwertige, innovative Produkte in den Bereichen Kosmetik, Haut- und Körperpflege sowie Beauty und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen baut auf seiner wissenschaftlichen Expertise in den Bereichen Hautpflege und Ernährung auf, um kontinuierlich innovative Produktmarken zu entwickeln. Darunter befinden sich die Personal Care-Marke Nu Skin?, die Ernährungsmarke Pharmanex? und die Anti-Aging-Marke ageLOC?. Die Marke ageLOC? hat treue Kunden für Produkte wie das ageLOC? LumiSpa Hautreinigungs- und Behandlungssystem, das ageLOC? Galvanic Spa sowie das ageLOC? TR90? Gewichtsmanagement und Körperformungssystem generiert. Nu Skin? verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk an Vertriebspartnern in Amerika, Europa, Afrika und in der Asien/Pazifik Region. Als langjähriges Mitglied von Direktvertriebsverbänden weltweit bekennt sich Nu Skin? zu den Verbraucherrichtlinien der Branche, die diejenigen schützen und unterstützen, die ihre Produkte über den Direktvertriebskanal verkaufen und kaufen. Ziel des Unternehmens ist es, das Lebensgefühl und Wohlbefinden der Konsumenten zu steigern. Mit den innovativen Produkten, einer unabhängigen Geschäftsmöglichkeit und seiner Unternehmenskultur revolutioniert Nu Skin? den Lifestyle.

Weitere Informationen zur Unternehmensphilosophie und den Produkten von Nu Skin? können den folgenden Seiten entnommen werden: www.nuskin.com oder https://www.nuskin.com/de_DE/opportunity/why_nu_skin_.html.