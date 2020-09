NU SKIN??S GRÖSSTES EMEA DIGITAL EVENT DES JAHRES

Mittwoch, 23. September 2020 ? Nu Skin? veranstaltete mit großem Erfolg das größte EMEA Digital Event des Jahres. Die Regionen aus ganz EMEA konnten sich das Online-Event über einen Live Stream anschauen und die informative Agenda über YouTube verfolgen.

Nu Skin? gab exklusive Einblicke in spannende Projekte des Jahres 2020 und mit einem Blick in die Zukunft wurden die ?next Steps? für das Jahr 2021 erläutert.

Die Gastgeberin Taylor Rubiano führte die Zuschauer auf charmante Weise durch das digitale Event. Mikael Linder, EMEA Präsident, begrüßte die Zuschauer und sieht die digitale Umsetzung solcher Events als Chance, neue Wege einzuleiten und als eine innovative Art der Kommunikation mit den Vertriebspartnern und Kunden. Er ging außerdem auf die Geschäfts- und Verkaufszahlen der ersten beiden Quartale vom Jahr 2020 ein, welche trotz aller Herausforderungen aus diesem Jahr ein großes Wachstum in vielen Märkten aufweist. Er bedankte sich bei allen Vertriebspartnern, Kunden und auch Mitarbeitern, die diesen Meilenstein ermöglicht haben.

Tyler Whitehead, Präsident der West-Region, bestätigte Mikael Linders Aussagen. Er erläuterte, dass Nu Skin? in der gesamten westlichen Region vor allem in den Monaten April, Mai und Juni über 40.000 neue Kunden dazugewonnen hat. Global gehören mehr als 1,2 Mio. zu Nu Skin?s Kundenstamm.

In einem Expertengespräch zwischen Mikael Linder und Michiel Sinot, EMEAs Vizepräsident, wurde das laufende Geschäftsjahr von allen Seiten beleuchtet. Die Wachstumsquoten, verglichen mit 2019 zeigen deutlich, dass die ersten beiden Quartale die wirtschaftlich stärksten in der Unternehmensgeschichte sind. Auch die ?So Summer? Promotion, bei der viele Produkte für drei Wochen reduziert angeboten wurden, übertraf in diesem Jahr alle Erwartungen des Unternehmens.

Rund um den Bereich Produkt-Marketing gaben Tine de França, Supervisor Event und Product Specialist, und Gaëlle Wauters, Catergory Manager, spannende Einblicke in die Marketing Projekte des Unternehmens. Zusammen gaben sie einen Rückblick über die Produkteinführungen der ersten beiden Quartale, darunter das Pharmanex TR90 30-Day Kit, die Pharmanex V-Shakes und die Epoch Yin & Yang Maske. Als Highlight betonten die Sprecherinnen die neue Nutricentials Serie, die im Januar 2021 auf den Markt kommt. Die Pflege-Serie schützt die Haut vor Umweltbelastungen, Schadstoffen, UV-Strahlen und Müdigkeit. Durch innovative Technologie gelingt es Nu Skin?, die Stärke und Widerstandfähigkeit aus bioadaptiven Pflanzen, die den schwierigsten Bedingungen standhalten, für die urbane Welt zu gewinnen und als besonders effektiver Inhaltsstoff in die Nutricentials-Serie zu integrieren.

Mikael Linder und Michiel Sinot gaben anschließend einen spannenden Ausblick auf die nächsten Monate, darunter aufregende Promotions wie der Black Friday im November, die Season of Giving im Dezember und natürlich die neue Nutrientials Serie im Januar 2021.

Als großes Highlight verkündete Nu Skin? das Ziel des nächsten Success Trips. Für das Jahr 2021 können sich die Vertriebspartner für eine Reise nach Mauritius qualifizieren. Das Unternehmen möchte seine Vertriebspartner so auf bestmögliche Art und Weise für ihre großartige Arbeit belohnen.

Nu Skin? bewies mit dem EMEA Digital Event einmal mehr seine digitalen Qualifikationen und eröffnet so einen Rahmen, um die Erfolge der vergangenen und anstehenden Quartale Revue passieren zu lassen und zu feiern.

Über Nu Skin?

Das vor 35 Jahren gegründete Unternehmen Nu Skin? entwickelt und vertreibt hochwertige, innovative Produkte in den Bereichen Kosmetik, Haut- und Körperpflege sowie Beauty und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen baut auf seiner wissenschaftlichen Expertise in den Bereichen Hautpflege und Ernährung auf, um kontinuierlich innovative Produktmarken zu entwickeln. Darunter befinden sich die Personal Care-Marke Nu Skin?, die Ernährungsmarke Pharmanex? und die Anti-Aging-Marke ageLOC?.

Die Marke ageLOC? hat treue Kunden für Produkte wie das ageLOC? LumiSpa Hautreinigungs- und Behandlungssystem, das ageLOC? Galvanic Spa sowie das ageLOC? TR90? Gewichtsmanagement und Körperformungssystem generiert. Nu Skin? verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk an Vertriebspartnern in Amerika, Europa, Afrika und in der Asien/Pazifik Region. Als langjähriges Mitglied von Direktvertriebsverbänden weltweit bekennt sich Nu Skin? zu den Verbraucherrichtlinien der Branche, die diejenigen schützen und unterstützen, die ihre Produkte über den Direktvertriebskanal verkaufen und kaufen. Ziel des Unternehmens ist es, das Lebensgefühl und Wohlbefinden der Konsumenten zu steigern. Mit den innovativen Produkten, einer unabhängigen Geschäftsmöglichkeit und seiner Unternehmenskultur revolutioniert Nu Skin? den Lifestyle.