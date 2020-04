NU SKIN? WIRD ZUM FÜNFTEN MAL IN FOLGE ZUM BESTEN ARBEITSPLATZ GEKÜRT

PROVO, Utah ? 6. April 2020 ? Direct Selling News (DSN) hat Nu Skin? das fünfte Jahr in Folge als einen der besten Arbeitgeber anerkannt. Nu Skin? ist die Ehre dieser Auszeichnung jedes Jahr seit Gründung des Establishments im Jahr 2016 zu Teil geworden. Weiterhin wurde Nu Skin? auf der DSN Global 100 Liste, der umsatzstärksten Direktvertriebsunternehmen, mit Platz 7 klassifiziert.

Die Direct Selling News küren die Gewinner der Kategorie ?bester Arbeitgeber? anhand von Umfragen mit tausenden Angestellten von zahlreichen Direktvertriebsunternehmen. Diese Studien messen Merkmale wie das Engagement der Angestellten, deren Zufriedenheit, die Arbeitskultur innerhalb der Unternehmung und inwieweit die Unternehmensvision von den Angestellten mitgetragen wird.

Den anhaltenden Erfolg erklärt, der weltweite SVP Human Resources Chef, Jeff Bettinger wie folgt: ?Wir bieten unseren Arbeitskräften außergewöhnliche Vorteile, unvergessliche Erlebnisse und unterhaltsame Vergünstigungen, doch der Schlüssel zum Erfolg ist es eine Unternehmenskultur zu erschaffen, in der sich die Angestellten bestärkt und wertgeschätzt fühlen. Durch die Gründung von `Nu Skin? Way? haben wir diesen Unternehmensgeist auf die nächste Stufe gehoben und eine Richtlinie für unsere Belegschaft geschaffen, die uns in unserer Zielsetzung, Gutes in der Welt zu bewirken, unterstützt. Es sind kleine Nuancen, wie diese, die einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmenskultur haben können.?

Auch Lukas S. Rieder, General Manager von Nu Skin?, sieht hier eine große Verantwortung und Chance für das Unternehmen: ?Wir leben in einer Welt die sich extrem schnell verändert. Nu Skin? in Europa muss sich hier als Arbeitgeber ständig weiterentwickeln, um auch in Zukunft mit den Besten mithalten zu können. Gerade in den lokalen Niederlassungen ist natürlich jeder einzelne gefragt sich einzubringen und die Firmenkultur aktiv mitzugestalten. Gemeinsam sind wir dabei auch in Europa ein Unternehmen aufzubauen, auf das wir alle stolz sein können.?

Der erwirtschaftete Umsatz von Nu Skin? wurde 2019 zudem mit Platz 7 im DSN Global 100 Ranking gewürdigt. Selbiges gilt auch für die elf vorangegangenen Jahre der Rangführung, in denen Nu Skin? stets als eines der weltweit führenden Unternehmen im Direktvertrieb anerkannt und jährlich ausgezeichnet worden ist.

Nu Skin? CEO Ritch Wood sagt: ?Als Unternehmen ist es stets unser Ziel innovative Produkte zu entwickeln, modernste Technologien wirksam einzusetzen und unsere Vertriebspartner mit Belohnungsmöglichkeiten und Anreizprogrammen wertzuschätzen und zu motivieren. Trotzdem ist es unser Fokus auf den Menschen, der uns zu einer der weltweit leistungsstärksten Unternehmen macht, von treuen Kunden hin zu Vertriebspartner und unseren Angestellten. Das ist unser Schlüssel zum Erfolg, denn wenn wir unsere Mission Leben zu verbessern erfüllen, werden Wachstum und Erfolg nachfolgen.?