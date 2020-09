Nummer 1 in Zeiten von Corona: Fonds Finanz für beste Servicequalität ausgezeichnet

Die Ausrichtung der Studie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsalltag der Vermittler. Dabei wird deutlich, dass sich seit dem Ausbruch der Pandemie große und einschneidende Veränderungen in verschiedenen Bereichen wie Kundenberatung und Kontakt, konzeptuelle Umsetzungsmöglichkeiten, Kunden- und Vertragsverwaltung, Erreichbarkeiten, Bürokratie und Digitalisierung ergeben haben.

?Vor allem die Digitalisierung der Kundenberatung und die damit einhergehenden Anpassungen der Prozesse haben die gesamte Branche vor große Hürden gestellt? erläutert Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, und führt weiter aus: ?Ich bin sehr stolz, dass wir bei der Fonds Finanz durch unsere digitale Kompetenz gut aufgestellt sind und so unseren Vertriebspartnern auch in dieser ungewöhnlichen Zeit als zuverlässiger Partner zur Seite stehen können. Umso mehr freut es mich, dass dieser Service von unseren Vertriebspartnern so gut angenommen und geschätzt wird. Derzeit sehen wir auch, dass unsere virtuelle Messe ?Hauptstadtmesse digital? ein großer Erfolg ist, bei der u. a. unsere Makler ihre IDD-Zertifikate online und sicher von zu Hause abschließen können.?

Für Deutschlands größten Maklerpool ist die Auszeichnung ein wichtiger Gradmesser. Ausschlaggebend sind die Bewertungen der Vermittler. Daher ist der Award ein großer Ansporn und wegweisend für die zukünftige Ausrichtung der Fonds Finanz.

Eine Übersicht der wichtigsten Auszeichnungen der Fonds Finanz finden Sie hier: https://www.fondsfinanz.de/auszeichnungen/