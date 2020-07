Nur die besten sind nominiert Top-Speaker Olaf Schild unter den besten 3 Speakern!

Karsbach im Juli 2020. Das gab es noch nie! Diesen Sommer bietet Top-Speaker, Unternehmer und Buchautor Andreas Kolos auf dem Charisma- und Lifestyle-Online-Kongress ein Staraufgebot an Coaches, Unternehmern, Prominenten, Sportlern und Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen.

Dabei lebt der Kongress nicht nur von insgesamt über 70 interessanten Beiträgen zu den Themen Charisma und Lifestyle. Alle Speaker, unter anderem Wachstums- und Businessexperte Olaf Schild, Hermann Scherer, Oliver Geiselhardt, Dr. Rüdiger Dahlke, Schauspieler wie Yvonne de Bark oder Extrem-Sportler wie Rafael Fuchsgruber stellen sich auch in Hinblick auf ihr Können ? denn der beste Speaker wird von den Teilnehmern gewählt und mit dem glanzvollen Charisma-Award Mrs. oder Mr. Charisma ausgezeichnet.

Ich, Olaf Schild, wage es auch, stelle mich und bin nominiert und bin mittlerweile unter den ersten 3 der Kategorie Mr. Charisma. Wer sich also schon einmal gewünscht hat, sein Charisma zum Strahlen zu bringen, seine Wirkung im täglichen Leben und auf der Bühne ? offline und online ? zu verbessern, mit seinem Styling zu punkten, Etikette zu beherrschen und vor allem Parkettsicherheit zu entwickeln, sollte jetzt auf jeden Fall weiterlesen.

Auf die Persönlichkeit kommt es an

Der Charisma- und Lifestyle-Online-Kongress setzt sich aus zwei Blöcken zusammen. Der erste Block vom 22. Juli bis zum 2. August 2020 beschäftigt sich mit den Themen Wirkung, Ausstrahlung und Charisma. ?Charismatische Menschen strahlen etwas Geheimnisvolles aus, fangen die Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen ein und wecken deren Interesse?, sagt Andreas Kolos. Für das richtige Mindset, mehr Attraktivität, Erfolg und Wohlstand spielt die Persönlichkeit eine maßgebliche Rolle. In den in sich geschlossenen Kongress-Beiträgen referieren die Speaker online zu Markenbildung, Bühnen-Präsenz, Rhetorik, Intuition, Gesundheit, Charisma oder toxischen Beziehungen. Dabei klären sie darüber auf, welchen Einfluss diese Aspekte auf die eigene Persönlichkeit nehmen und wie man diese positiv verändern kann, um sowohl im Privatleben als auch beruflich genau das zu erreichen, was man will.

Weltgewandt durchs Leben gehen

Neben Persönlichkeit spielen jedoch noch weitere Faktoren eine Rolle, wenn es um Ausstrahlung geht. ?Wer hat es nicht schon einmal erlebt, dass er sich in einem Sterne-Restaurant bei Wein- sowie Besteckauswahl oder den Namen auf der Speisekarte nicht ganz sicher war. In der Lifestyle-Kongress-Reihe vom 19. bis 25. Oktober widmen wir uns genau diesen Themen: Etikette, Essen und Trinken, Dos and Don?ts bei gesellschaftlichen Anlässen oder gar im Rampenlicht?, verrät Kolos und ergänzt: ?Wer weiß, wie er sich zu verhalten hat, wie das Styling passend gewählt wird und wie man ohne Mühe souverän smalltalkt, der strahlt diese Sicherheit auch aus und das beeinflusst das eigene Charisma.?

Glänzender Abschluss: Award-Verleihung und Ball

Zum Abschluss des Kongresses entscheiden dann die Teilnehmer, wer die beste und charismatischste Performance abgehalten hat. ?Online küren die Teilnehmer ihren Top-Speaker mit dem Charisma-Award. Das macht selbst unsere Top-Coaches etwas nervös?, weiß Andreas Kolos. Krönender Abschluss des Coaching-Events bildet dann am 23. Januar 2021 der glanzvolle Galaabend ?Kleider machen Leute? im Hotel Kempinski Frankfurt-Gravenbruch. Im Rahmen dieses Charity-Events mit Promigarantie werden ein großes Galadinner und die feierliche Verleihung des Charisma-Awards an die Gewinner stattfinden.