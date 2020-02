Nur ein Teilerfolg

Dass die Jury am obersten New Yorker Gericht Harvey Weinstein

in zwei Anklagepunkten für schuldig erklärt hat, ist ein Erfolg. Aber nur ein

Teilerfolg. Nachdem seit 2017 mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe

vorgeworfen haben, ist schon die Tatsache, dass es zu diesem Prozess gekommen

ist, ein Gewinn. Nicht nur für die Frauen, die Weinstein demütigte, bedrängte

oder vergewaltigte, sondern auch für die Millionen, die den Mut fanden, nach den

Enthüllungen um Weinstein unter dem Hashtag #MeToo ihre Geschichten über

sexuelle Belästigung zu teilen. Jetzt ist Weinstein ein verurteilter

Sexualstraftäter. Die Jury befand ihn in zwei Punkten für schuldig: der

Vergewaltigung in einem minderschweren Fall und der sexuellen Nötigung zweier

Frauen. Auch das ist eine gute Nachricht. Vom Vorwurf der schweren

Vergewaltigung sowie “raubtierhafter sexueller Angriffe” wurde er dagegen

freigesprochen – auch weil die Geschworenen skeptisch waren, was die Aussage

einer Zeugin anging.

