Nur, was nötig ist:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH stellt ihre Ticketdrucker der Serie GeBE-COMPACT Plus jetzt neu als komplett modulares System vor. Die etablierten Thermodrucker sind dank sehr kompakter Bauart bereits wie geschaffen bei Platznot in Gehäusen und Schränken. Jetzt, nach neuem Baukastenprinzip, sind sie noch einbauflexibler als zuvor.

Das heißt für OEM Kunden: Größere Freiheit in der Raumeinteilung, auch für andere Komponenten des Gesamtsystems. Dafür bietet GeBE alle Teile separat an: vom Drucker Grundmodul für zwei Papierbreiten ? je mit und ohne Presenter ? über passende Montagebügel, Sensoren und Papierrollenhalter, bis hin zum optional blinkenden, vandalenabwehrenden Ausgabeschnabel in zwei Farben. Bestellt wird nur, was für die Anwendung wirklich nötig ist. Diese Art, Thermodrucker in ein OEM System zu integrieren, macht nicht nur wirtschaftlich Sinn, sie bringt noch einen weiteren Vorzug mit sich: die Drucker bleiben für eine lange Zeit verfügbar.

Kompakt, clever, komfortabel

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH bietet die zwei kompakten Grundmodule ihres modularen Druckersystems GeBE-COMPACT Plus für Papierbreiten bis zu 86mm an. Sie messen inklusive Presenter maximal nur 125 x 93 x 100mm. Mindestens dafür bietet nahezu jeder Fahrkartenautomat oder jedes Kiosk System den nötigen Raum, alle weiteren Teile werden clever ergänzt. Bedruckt werden können Papiere bis zu einer Dicke von 190?m, also auch gängige ISO Tickets.

Mit umfangreichen Layout Befehlen, verschiedenen Fonts und Zeichengrößen lassen sich Bons und Tickets ebenso komfortabel wie attraktiv gestalten. Sie werden mit einer Geschwindigkeit von maximal 250mm/s bedruckt. Dabei sorgt die Blackmark Steuerung für eine exakte Papierposition bis zum Schnitt des robusten Cutters. In den meisten Anwendungen findet der Datenaustausch über die USB Schnittstelle statt, kann aber auch über RS232 erfolgen. Die Betriebsspannung von 10 ? 26V erlaubt die Nutzung im Netz- wie auch im Solarbetrieb. Der Controller wird von folgenden Treibern unterstützt: Windows? CE.Net 4.2, 5.0, 6.0 und Windows? 2000, XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10, Unix über Cups für Linux, Mac Os.

GeBE realisiert Anpassungen in Hard- und Software bereits ab kleineren Stückzahlen.

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Dateneingabe- und -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst Thermodrucker für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, wie Kioskdrucker, Ticketdrucker, Protokolldrucker, Etikettendrucker und Linerless Drucker, sowie Cutter, Linerless Cutter und Tastaturen verschiedenster Bauformen.

Durch ein bewährtes, DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem und die langjährige Produktionserfahrung hat sich GeBE einen großen OEM-Kundenstamm aufgebaut. GeBE entwickelt und produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte und realisiert kundenspezifische Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient. Die Jahresmengen liegen zwischen einem und mehreren tausend Stück.