Nutanix ernennt Thomas Huber zum Channel&OEM Sales Director in Deutschland undÖsterreich

Thomas Huber (47) verantwortet ab sofort die Channel-Organisation und OEM-Partnerschaften bei Nutanix (NASDAQ: NTNX) in Deutschland und Österreich. Das hat der Spezialist für Enterprise Cloud Computing heute bekanntgegeben. Einen besonderen Schwerpunkt wird der neue ?Channel & OEM Sales Director? mit über 20 Jahren Erfahrung im Channel-Vertrieb und -Management auf die Unterstützung der Partner bei der Transformation ihres Geschäftsmodells in Richtung Services legen. Diese Unterstützung ist Teil seiner umfassenderen Aufgabe, den deutschen und österreichischen Channel von Nutanix weiter auf- und auszubauen. Außerdem soll Thomas Huber die Zusammenarbeit mit den Distributoren in Deutschland und Österreich verstärken.

IT als jederzeit verfügbarer, änderbarer und skalierbarer Service, der das Geschäft strategisch wie auch im Alltag unterstützt und nur nach Nutzung abgerechnet wird ? das ist der Kern des Cloud-Computing-Paradigmas. ?Mit unseren Lösungen helfen wir den Unternehmen, eine solche IT in den Rechenzentren der Unternehmen und der Service-Provider zu verwirklichen, genau wie die Anwender es von den Public-Cloud-Anbietern gewohnt sind?, erklärt Thomas Huber, Channel & OEM Sales Director bei Nutanix. ?Das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf das Geschäftsmodell unserer Partner, das sich weg vom Verkauf von Hardware und Projektgeschäft hin in Richtung Services entwickelt. Sie bei dieser Transformation bestmöglich zu unterstützen wird zu meinen vornehmsten und wichtigsten Aufgaben gehören. So schlagen wir gemeinsam die Brücke vom klassischen Rechenzentrumsgeschäft hin zur Welt der Hyperscaler. Ich freue mich schon darauf, einen großen Teil unserer Partner aus Deutschland auf unserer Konferenz ?Partner Xchange: Germany 2020? am 10. Februar 2020 in Darmstadt zu begrüßen und mich mit ihnen auszutauschen.?

Gemeinsam mit dem Channel wird Thomas Huber nicht nur unterschiedliche Anwendungsszenarien wie End-User Computing, DevOps, BigData, IoT oder SAP Hana, SAP S/4HANA und SAP Business One bedienen, sondern auch Services entwickeln, um damit Kunden auf ihrer Reise in Richtung Private sowie Hybrid Cloud zu unterstützen und ihren Anforderungen gerecht zu werden. Dazu zählen auch Lizenzmodelle auf Abonnement-Basis für unterschiedlichste Anforderungen. Darüber hinaus gehört eine intensivere Zusammenarbeit mit den Distributoren ? dazu zählen in Deutschland und Österreich ADN, Techdata und TIM ? zu seinem Verantwortungsbereich.

Thomas Huber wechselt zu Nutanix von Trend Micro, wo er als Channel Director das Partnergeschäft des IT-Sicherheitsanbieters in Deutschland leitete. Zuvor war er beim Distributor Arrow ECS Deutschland erfolgreich als Director Sales Germany tätig. Zu den weiteren Stationen seiner beruflichen Laufbahn gehören leitende Positionen im Vertrieb und Partnergeschäft bei Citrix Systems und VMware. Bei Nutanix managt er die Beziehungen zu Resellern, Systemintegratoren, Service-Providern, Distributoren und OEM-Partnern in Deutschland und Österreich. Er berichtet an Cyril VanAgt, Senior Director Channel Sales EMEA bei Nutanix.

“Es freut uns sehr, dass Thomas Huber diesen wichtigen Verantwortungsbereich übernimmt”, erklärt Peter Goldbrunner, Senior Regional Sales Director Deutschland und Österreich bei Nutanix. “Die Besetzung dieser Position mit Thomas Huber ist für Nutanix ein wichtiger Schritt hin zu weiterem Wachstum und wird uns helfen, unsere Stellung als Innovationsführer auszubauen. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere die aktive Unterstützung der Channel- und OEM Partner bei ihren Bemühungen, Umsatz und Profitabilität nachhaltig zu steigern.”

Partner-Konferenz am 10. Februar 2020

Am 10. Februar 2020 veranstaltet Nutanix in Darmstadt die ?Partner Xchange: Germany 2020?, das zentrale Event des Anbieters für Reseller, Systemintegratoren, Distributoren und OEM-Partner aus Deutschland.

Im Mittelpunkt der Konferenz unter dem Motto ?Scale up with Nutanix? stehen die Neuerungen im Partnerprogramm von Nutanix und die Chancen zur Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle der Channel-Partner in Richtung Services, die das Angebot des Spezialisten für Enterprise Cloud Computing eröffnet.

Interessenten können sich hier zu der Veranstaltung anmelden, die einen Tag vor der deutschen Kundenkonferenz .NEXT on tour Germany stattfindet und zu der die Partner ebenfalls herzlich eingeladen sind. Die Teilnahme ist in beiden Fällen kostenlos.

Nutanix ist ein führender Anbieter von Cloud-Software- und hyperkonvergenten Infrastrukturlösungen. Damit macht Nutanix Infrastrukturen unsichtbar und versetzt IT-Abteilungen in die Lage, sich auf Anwendungen und Services zu konzentrieren, die den Unternehmenserfolg voranbringen. Kunden weltweit nutzen die “Nutanix Enterprise Cloud OS”-Software für Applikationsmanagement und Mobility mit nur “einem Klick” sowohl in öffentlichen und privaten als auch verteilten Edge-Clouds. Dadurch können sie jedwede Applikation in jeder Größenordnung zu deutlich günstigeren Gesamtbetriebskosten betreiben. So können Organisationen je nach Bedarf in kurzer Zeit eine hoch performante IT-Umgebung bereitstellen und den Applikationsverantwortlichen eine Anwendererfahrung wie in der Cloud bieten. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.de oder über Twitter unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich.

