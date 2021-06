Nutanix startet Serviceprovider-Programm und verbreitert damit das Angebot von Hybrid- und Multicloud-Lösungen im Markt

Nutanix (NASDAQ: NTNX) hat sein ?Nutanix Elevate Service Provider Program? lanciert. Der Spezialist für Private-, Hybrid- und Multi-Cloud-Computing lässt damit Serviceprovider weltweit von den Vorteilen des Elevate-Partnerprogramms profitieren. Das Programm ermöglicht es Serviceprovidern ? einschließlich Managed- und Cloud-Service-Providern ?, hochdifferenzierte Hybrid- und Multi-Cloud-Services zu entwickeln, bereitzustellen und anzubieten und dadurch Markteinführungszeiten zu verkürzen und die eigene Profitabilität zu steigern.

Viele Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, ihren IT-Betrieb zu vereinfachen. Vor diesem Hintergrund prognostiziert IDC dem Cloud-Services-Markt ein Wachstum auf 101,1 Mrd. US-Dollar bis 2024 (1). Das eröffnet Serviceprovidern Marktchancen, stellt sie jedoch gleichzeitig vor die Herausforderung, den verstärkt individualisierten Kundenanforderungen zu entsprechen und dabei rentabel zu bleiben. Das Nutanix-Elevate-Service-Provider-Programm unterstützt Serviceprovider dabei, ihre Gewinnmargen und Agilität zu verbessern, indem es bei den Verpflichtungen zu Herstellerexklusivität und Mindestumsätzen ansetzt, die für herkömmliche Serviceprovider-Modelle und -Programme typisch sind.

?Die Nachfrage nach Managed- und Cloud-Services steigt steil an. Serviceprovider befinden sich dabei in der ausgezeichneten Ausgangslage, Unternehmen bei Wachstum, Optimierungsansätzen und digitalem Transformationsbedarf zu unterstützen?, sagt Christian Alvarez, SVP Worldwide Channels bei Nutanix. ?Mit dem Nutanix-Elevate-Service-Provider-Programm belohnen wir das Engagement unserer Partner, indem wir hochwertige IT-Cloud-Service-Angebote bereitstellen und unsere Partner bei der Maximierung ihrer Rentabilität und der Steigerung ihres Umsatzpotenzials durch Premiumangebote unterstützen.?

Details zum ?Nutanix Elevate Service Provider Program?

Das Serviceprovider-Programm erweitert Nutanix Elevate um zwei Partnerstufen: den Authorized Service Provider und den Professional Service Provider. Der Authorized Service Provider umfasst alle Serviceprovider, die Nutanix-Partner werden wollen, sowie diejenigen, die bereits Partner sind und Nutanix-Services an kleine bis mittelständische Unternehmen liefern. Der Professional Service Provider stellt differenzierte Serviceangebote für größere Unternehmen bereit. Partner, die am Programm teilnehmen, können alle Vorteile in Anspruch nehmen, die im Elevate-Service-Provider-Programmleitfaden beschrieben sind ? inklusive Trainings, nicht für den Weiterverkauf bestimmte und Nutanix-XLAB-Softwarelizenzen sowie Unterstützung bei der Einarbeitung. Professional-Service-Provider-Partner profitieren von der umfassenden Unterstützung von Nutanix ? inklusive Marketingmaterialien, Fonds zur Entwicklung neuer Marktsegmente, Verkaufstools, zielabhängiger finanzieller Anreize und Rabatte sowie eines personalisierten Zugangs zum Nutanix-Partnerportal.

Zu den Vorteilen der Lösungen und des Elevate-Service-Provider-Programms von Nutanix gehören:

Mehr Gewinn: Vereinfachte Preisoptionen und der Verzicht auf Mindestumsätze oder verpflichtende Produktkäufe helfen Serviceprovidern, eine höhere Rentabilität zu erreichen. Nutanix-Serviceprovider profitieren außerdem von einem im Vergleich zu Mitbewerbern signifikant geringeren Verwaltungsaufwand ? das Wesen der hochleistungsfähigen und kosteneffektiven Lösung für hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) von Nutanix.

Mehr Umsatz und kürzere Markteinführungszeiten: Die Einfachheit der Nutanix-Lösungen kann ? dank mehr als 80% schnellerer Bereitstellung ? dazu beitragen, Markteinführungszeiten zu verkürzen. Nutanix-Serviceprovider können außerdem neue Services aufsetzen und zügig skalieren. Dazu zählen Private-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen, Desktop as a Service (DaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Database as a Service (DBaaS) und mehr. Serviceprovider können zudem die Nutanix-Softwarelizenzen bei ihren Kunden vor Ort, in ihren eigenen Umgebungen oder auf Nutanix Clusters in Public-Cloud-Umgebungen nutzen. Nutanix Clusters läuft auf AWS und AWS GovCloud; die Unterstützung von Microsoft Azure befindet sich zurzeit in der Entwicklung. Damit können sie ihren Kunden einen schnellen Weg in die hybride Cloud ebnen.

Einfachheit: Hauptmerkmal der Lösungen von Nutanix ? und ein Schlüsselfaktor hinter dem durchschnittlichen ?Net Promoter Score? (NPS)-Wert des Unternehmens von 90 in den vergangenen sieben Jahren ? ist Einfachheit. Serviceprovider sind dank Nutanix in der Lage, IT-Services jeglichen Umfangs auf Knopfdruck bereitzustellen, zu aktualisieren, zu skalieren, und mit Funktionen für Autoreparatur und Fehlerbehebung etc. auszustatten. Serviceprovider-Partner können damit von einem rund 60% effizienteren IT-Infrastrukturmanagement profitieren. Die dadurch gewonnene Zeit können sie dazu verwenden, sich auf Innovationen und die Unterstützung geschäftlicher Prioritäten zu konzentrieren. Darüber hinaus gibt ihnen die automatische Verbrauchsmessung (Auto-Metering) die Möglichkeit, ihren Kunden detaillierte Abrechnungen zur Verfügung zu stellen.

Neuen Partnern, die dem Elevate-Service-Provider-Programm beitreten, bietet Nutanix das ?Service Provider Starter Pack?. Das zeitlich limitierte Einführungsangebot umfasst Trainings, Zertifizierungen und die passende Nutanix-Software, um Partner dabei zu unterstützen, ihre differenzierten Services in den Echtbetrieb zu bringen und erste Umsätze zu generieren. Dieses Angebot ist ab sofort verfügbar.

Das Nutanix-Elevate-Service-Provider-Programm ist ab sofort für Serviceprovider weltweit verfügbar. Weitere Informationen zur Anmeldung, zu den Vorteilen und dem Leitfaden des Programms stehen unter https://www.nutanix.com/de/partners/become-a-partner zur Verfügung. Weitergehende Informationen zum Programm erhalten Partner außerdem in einem Webinar am 30. Juni 2021.

Weitere Informationen

Leitfaden zum Nutanix Elevate Service Provider Program

Service Provider Solution Page

Service Provider Partner Page

