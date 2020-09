Nutanix stellt neues und vereinfachtes Partnerprogramm für die Multicloud-Ära vor

Nutanix, Spezialist für Enterprise Cloud Computing, hat das globale Partnerprogramm ?Elevate? vorgestellt, das eine neue Phase der Zusammenarbeit mit den Partnern einläuten soll. Das bestehende erfolgreiche Partnerprogramm fortschreibend vereint Elevate das globale Partner-Ökosystem von Nutanix ? Value Added Resellers (VAR), Value Added Distributors (VAD), Serviceprovider, Telekommunikationsanbieter, Hyperscaler, Independent Software- sowie Hardware- und Plattformhersteller, globale Systemintegratoren und Service-Delivery-Partner ? in einer einheitlichen integrierten Struktur. Diese verfolgt das Ziel, die Transformation der Geschäftsmodelle von Partnern mittels Einfachheit, Profitabilität und einer beschleunigten Multi-Produkt- und Multicloud-Roadmap zu unterstützen.

Elevate vereinfacht die Zusammenarbeit für das gesamte Partner-Ökosystem von Nutanix und nutzt zu diesem Zweck konsistente Tools, Ressourcen und Marketingplattformen, die über das Partnerportal von Nutanix bereitgestellt werden und die es Partnern erleichtern, ihren Weg zum Erfolg zu planen. Um weitere Verkaufsanreize zu setzen und Opportunities noch besser zu schützen, bietet das Programm die neue Deal-Registrierung ?Performance+?. Die Konsistenz hinsichtlich Interaktionen und Support erstreckt sich auch auf die Nomenklatur des Programms; so werden alle Partnerorganisationen der einheitlichen Marke und Namensgebungsstruktur des Elevate-Programms unterworfen.

?Seit jeher folgen wir dem Prinzip der Einfachheit, sowohl in der von uns entwickelten Technologie als auch in der Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben. Elevate wendet dieses Prinzip auch auf das gesamte Partner-Ökosystem an und versetzt die Partner in die Lage, Marktbewegungen hin zu Abonnementmodellen und der Bereitstellung von IT mittels Multi-Produkt- und Multicloud-Konzepten für ihre Kunden zu nutzen?, betont Christian Alvarez, Senior Vice President of Worldwide Channels bei Nutanix. ?Das neue Elevate-Partnerprogramm verstärkt unser Engagement für alle Partnerkategorien weltweit noch einmal deutlich. Und die Verbesserungen, die wir aktuell vorstellen, sind erst der Anfang vieler weiterer interessanter Aktualisierungen in der Zukunft, damit wir noch effektiver zusammenarbeiten können.?

Im ersten Schritt bringt das Elevate-Partnerprogramm Vorteile für den Channel, die im kommenden Jahr weiteren Partnerorganisationen zugutekommen werden. Zu diesen Vorteilen zählen unter anderem aktualisierte Optionen zur Validierung von Kompetenzen und Lösungen für Alliance-Partner, flexible Preis- und vereinfachte Abrechnungsmodelle für Serviceprovider sowie Ressourcen zur Entwicklung tragfähiger Angebote für Service-Delivery-Partner.

Das Elevate-Programm für den Channel legt seinen Schwerpunkt auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Partner, das Nutanix-Portfolio zu vertreiben und den Support dazu zu leisten, statt vornehmlich auf Umsatzziele und unterscheidet sich dadurch von traditionellen Partnerprogrammen. Das neue Programm bringt eine deutliche, zweistellige Erhöhung der Investitionen im Channel. Damit einher gehen insbesondere die folgenden Vorteile:

Einfachheit: Eine einheitliche Struktur für alle Partner zum Vertrieb von Software und Beratungsleistungen auf Basis der Nutanix-Technologie ? das überarbeitete Partnerportal von Nutanix erlaubt einen breiteren Zugang zu Informationen und Erkenntnissen für das gesamte Partner-Ökosystem. Marketingmaterialien, die sich unter der Marke des jeweiligen Partners nutzen lassen, Schulungswerkzeuge und personalisierte Analysen ermöglichen eine effektivere und datengestützte Entscheidungsfindung.

Schutz: Das neue Deal-Registrierungsprogramm Performance+ verbessert die Abstimmung zwischen dem Partner- und Nutanix-Vertrieb und ermöglicht höhere Rabatte, eine bessere Planbarkeit der Vertriebsmargen, einen besseren Schutz von Opportunities und attraktive Anreize zu mehr Neugeschäft im hoch kompetitiven Markt von heute.

Transformation: Elevate bringt Vorteile vor allem für Partner, die in die Erweiterung ihrer Nutanix-Kompetenz investieren und sich ihre spezifischen Kenntnisse zertifizieren lassen, und zeigt ihnen einen klaren Weg auf, wie sie die gewünschte Expertise auf verschiedenen Gebieten entwickeln können.

Profit: Elevate erschließt neue Gewinnmöglichkeiten. Dazu zählen Frontend-Margen, neue Mechanismen zur leichteren Bereitstellung margenstarker Services, differenziertere Rabatte für Neugeschäft und ein neuer Rabatt, der Elevate-Cloud-Champion-Partner für Vertriebserfolge im gesamten Nutanix-Portfolio belohnt.

Experience: Elevate enthält eine Altfallregelung, die sicherstellt, dass die Anreize aus dem bisherigen Channel-Charter-Programm ihre Gültigkeit behalten. Zudem hat Nutanix ein neues ?Americas Partner Support Center? (PSC) eröffnet. Dessen dediziertes Channel-Vertriebsteam, Support-Ingenieure und Marketingressourcen werden für eine verbesserte Partnererfahrung sorgen, die Partner-Community in der Übergangszeit begleiten und Presales-Support leisten.

Die Hauptpunkte des Programms werden im Detail auf der PartnerXchange vorgestellt. Die Partnerveranstaltung findet im Rahmen der .NEXT Digital Experience-Konferenz am 11. September (MESZ) statt. Interessierte Partner können sich für die Teilnahme unter https://www.nutanix.com/next registrieren.

Weitere Informationen zu Elevate und zur Teilnahme am Partnerprogramm von Nutanix sind unter https://www.nutanix.de/partners erhältlich.

Partnerstimmen:

?Traditionelle Partnerprogramme, die sich auf unterschiedliche Absatzniveaus und Umsatzsteigerungen konzentrierten, geraten ins Stocken. Denn sie motivieren nicht neue Partner oder bestehende, die sich weiterentwickeln wollen und Kunden einen Mehrwert jenseits der aktuellen Transaktion bieten. B2B-Channelprofis müssen innovative agile Partnerprogramme verfolgen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auch außerhalb ihres angestammten Kerngeschäfts zu wachsen.? ? Jay McBain im Forrester-Bericht ?New Partners Won?t Thrive in Current Channel Programs? vom März 2020

?Als langjähriger Nutanix-Partner begrüßen wir die Nutanix-Initiative, das Channel-Programm zu überarbeiten und den Partner dabei in den Mittelpunkt zu stellen. Zu diesem Ansatz gehören eine vereinfachte Zusammenarbeit und eine konsistente Profitabilität mittels Rabatten, Partneranreizen, Marktentwicklungsfonds auf Basis von konkreten Konzepten und Gelegenheiten für Servicegeschäft.? ? Ed Palmer, Chief Operating Officer, Winslow Technology Group

?Elevate bietet alle Unterstützung und Ressourcen, die ich mir vorstellen kann. Dazu gehören insbesondere neu gestaltete Prozesse zur Deal-Registrierung, die uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nutanix erlauben werden. Das ist alles sehr umfassend.? ? Hamza Nadi, Head of Solution Sales, SVA

?Nutanix engagiert sich für seine Partner und investiert in Schulungswerkzeuge, um Möglichkeiten und Fähigkeiten der Partner zu steigern. Hinzu kommt ein dediziertes Supportteam, das uns mit Marketingtools unterstützt und uns hilft, auf einfache Art und Weise Geschäfte zu machen. Das ist es, was sie wirklich von anderen abhebt.? ? Miguel Reyes, CEO, JustOne Solutions

