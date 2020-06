Nutanix stellt Remote-IT-Lösungen für das Management von Cloud-Infrastrukturen vor

Nutanix (NASDAQ: NTNX), Spezialist für Enterprise Cloud Computing, hat neue Lösungen vorgestellt. Damit können IT-Teams ihre Cloud-Infrastrukturen implementieren, aktualisieren und reparieren, unabhängig davon, wo sie gerade arbeiten ? ob zu Hause oder an einem Unternehmensstandort. Die Lösungen werden über die Produkte Nutanix Foundation Central, Insights und Lifecycle Manager ausgeliefert und Kunden ohne Aufpreis als Teil der hyperkonvergenten Infrastruktursoftware (HCI) von Nutanix zur Verfügung gestellt.

Einerseits haben IT-Teams weltweit in der Covid-19-Krise Überstunden absolviert, um Telearbeitsplätze für ihre Unternehmen einzurichten. Andererseits sind sie oft selbst nicht in der Lage, von zu Hause aus zu arbeiten. Um die IT-Infrastruktur zu managen, Supportfälle zu lösen und Software zu aktualisieren, müssen sie oftmals im Rechenzentrum vor Ort sein. Angesichts der obligatorischen sozialen Abstandsregeln ist das umso problematischer.

?Nutanix wurde gegründet mit dem Ziel, das Management von IT-Infrastrukturen so weit zu vereinfachen, dass es im Grunde unsichtbar wird?, so Dr. Markus Pleier, Director System Engineering Central Europe bei Nutanix. ?Unsere neuen Funktionalitäten beseitigen noch mehr Medienbrüche und bieten einen ortsunabhängigen Bedienkomfort. Das vereinfachte Management von Nutanix, ob von zu Hause oder irgendeinem anderen entfernten Standort aus, sowie IT-Infrastrukturen mit höherer Sicherheit und Resilienz sind heute wichtiger denn je.?

Mit Hilfe der Lösungen von Nutanix können IT-Abteilungen Cloud-Infrastrukturen standortunabhängig über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg managen.

Neue und erweiterte Deployments von Cloud-Infrastrukturen

Nutanix Foundation Central, ein Produkt, die über die Nutanix-Prism-Konsole verwaltet wird, erlaubt es IT-Experten, private Cloud-Infrastrukturen von einer zentralen Oberfläche aus weltweit zu implementieren und zu verteilen, egal von welchem Standort aus. Nach der Installation von nicht konfigurierten Appliances oder Servern vor Ort lassen sich mittels Foundation Central Nutanix-Knoten anpassen sowie Images davon erstellen und im Anschluss daran jede beliebige Softwarelösung von Nutanix installieren.

Zusätzlich zum automatisierten und zentralisierten Deployment der Infrastruktursoftware können Unternehmen mittels Foundation Central bestehende Infrastrukturkapazitäten auf einfache Art und Weise skalieren, um mit dem Geschäftswachstum Schritt zu halten.

Stabilitätsprognosen und intelligenter Support

Nutanix Insights ist für Vorhersagen zur Systemstabilität und automatisierte Supportservices konzipiert, um den IT-Betrieb weltweit zu optimieren. Der neue Service soll Telemetriedaten der Cloud-Implementierungen von Kunden über Cluster, Standorte und Regionen hinweg analysieren und dadurch akute wie potenzielle Probleme identifizieren, die sich auf die Verfügbarkeit von Anwendungen und Daten auswirken könnten.

Auf Basis der Analyseergebnisse ist Insights in der Lage, personalisierte Empfehlungen zu formulieren, um die Stabilität und Leistung der Infrastruktur zu optimieren. Diese Empfehlungen leiten sich von in der IT bewährten Best Practices ab sowie von dem fundierten Wissen, das Nutanix im Support für mehr als 16.500 Unternehmen weltweit erworben hat.

Zudem lassen sich über den Insights-Dienst automatisch Supportanfragen an Nutanix stellen, Site Reliability Engineers (SRE) zuweisen und optional sämtliche relevanten Protokolldateien von Kunden zu Analysezwecken sammeln und hochladen ? alles ohne jegliches menschliche Zutun. Vorläufige Berechnungen auf Basis interner Daten haben ergeben, dass Kunden mit Hilfe von Insights ungefähr 30 Prozent der Störungen beheben können, ohne ein Supportticket lösen zu müssen. Im Ergebnis führt das zu weniger Supportfällen und somit zu einer stabileren IT- und Cloud-Infrastruktur.

?Einen Supportfall nicht eröffnen zu müssen, ist bereits eine gute Sache. Aber die Fähigkeit, potenzielle Probleme zu erkennen und zu wissen, wie sie sich lösen lassen, ist großartig. Dem liegt derselbe Ansatz zugrunde, der so wertvolle Dinge wie Upgrades auf Knopfdruck möglich gemacht hat?, erklärt Olivier Massoni, Systems Engineer bei Compass Group France.

Unterbrechungsfreie Infrastruktur-Upgrades auf Knopfdruck

Upgrades von IT-Infrastrukturen werden immer komplexer und fehleranfälliger. Dies gilt vor allem für Umgebungen, die von unterschiedlichen Herstellern und Produkten gekennzeichnet sind. Die notwendigen Vorbereitungen, Tests und Überstunden, um Ausfälle von geschäftskritischen Anwendungen zu vermeiden, treiben die Kosten für den Update-Prozess in die Höhe. Das führt oftmals dazu, dass IT-Teams erforderliche Upgrades verschieben und sich dadurch dem Risiko möglicher Sicherheitsvorfälle aussetzen.

Der Nutanix Lifecycle Manager (LCM) soll auf Knopfdruck nahtlose Upgrades des Nutanix-Softwarestacks sowie der Appliance-Firmware ermöglichen ? ohne Unterbrechung des Anwendungs- oder Infrastrukturbetriebs. LCM kann automatisch beliebige Software- und Firmware-Abhängigkeiten ermitteln, Aktualisierungen intelligent priorisieren und den gesamten Upgradeprozess orchestrieren, auf Basis von Fakten anstatt Vermutungen über die richtige Reihenfolge der einzelnen Schritte, was sich am Ende in einer sichereren und resilienteren Infrastruktur niederschlägt. Wie bei anderen Nutanix-Lösungen der Fall lässt sich auch LCM standortunabhängig nutzen, um Nutanix-Umgebungen weltweit zu managen.

?Bei NetDocuments unterhalten wir zwölf Kolokationsrechenzentren, um unsere Kunden weltweit zu unterstützen. Deshalb sind Einfachheit, Skalierbarkeit und die Fähigkeit, die Infrastruktur von der Ferne aus zu managen, für uns das Allerwichtigste?, betont Todd Burris, System Engineer bei NetDocuments, einer führenden Plattform für Content-Services und -Produktivität. ?All diese Anforderungen erfüllt Nutanix und verhilft uns zu zufriedenen Kunden. Produkte wie Foundation Central und LCM sind der Schlüssel zu Deployments, Management und Fehlerbehebung aus der Ferne.?

Zusätzlich zum verbesserten Remote-Service für Administratoren von IT-Infrastrukturen bietet Nutanix eine sichere, resiliente und einfach zu bedienende Softwarelösung für private Cloud-Infrastrukturen. Die Nutanix-Software wurde vor kurzem von TrustRadius mit einem 2020 Top Rated Award in den Kategorien Servervirtualisierung und Virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI) ausgezeichnet und erhielt auf Basis von 125 verifizierten Beurteilungen die Note 9,1 von 10.

Nutanix Foundation Central ist allgemein verfügbar. Nutanix Insights und Lifecycle Manager befinden sich in der Entwicklung. Weitere Informationen zu den Lösungen von Nutanix sind auf der Website des Unternehmens erhältlich.

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen macht Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und hybriden wie in Multi-Cloud-Umgebungen – zu managen und beliebig zu skalieren. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.de oder über Twitter unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich.

? 2020 Nutanix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Nutanix, das Nutanix-Logo und alle erwähnten Produkt- und Servicenamen von Nutanix sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken der Nutanix, Inc. Alle anderen hier erwähnten Markennamen dienen ausschließlich der Identifizierung und können Handelsmarken ihrer(s) jeweiligen Eigentümer(s) sein. Diese Pressemitteilung enthält Links zu externen Websites, die nicht Teil von Nutanix.com sind. Nutanix hat keine Kontrollmöglichkeiten über diese Sites und übernimmt keinerlei Verantwortung für Inhalt oder Korrektheit solcher externen Sites. Die Entscheidung von Nutanix, auf eine externe Site zu verlinken, darf nicht als Empfehlung für Inhalte dieser Sites verstanden werden. Gewisse Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter Umständen auf Studien, Veröffentlichungen, Umfragen und andere Daten aus Quellen Dritter sowie auf unsere eigenen internen Einschätzungen und Nachforschungen oder mögen darauf basieren. Zwar schätzen wir diese Studien, Veröffentlichungen, Umfragen und andere Daten von Dritten zum Datum dieser Pressemitteilung als zutreffend ein. Doch wurden sie nicht von unabhängiger Seite verifiziert. Wir treffen daher keine Aussagen hinsichtlich der Angemessenheit, Fairness, Korrektheit oder Vollständigkeit jeglicher Informationen, die aus Quellen Dritter stammen.

This release may contain express and implied forward-looking statements, including, but not limited to, statements relating to, the benefits and capabilities of our platform, products, services and technology and our plans and expectations regarding new products, services, product features and technology that are under development or in process, including Nutanix Calm 3.0. These forward-looking statements are not historical facts, and instead are based on our current expectations, estimates, opinions and beliefs. The accuracy of such forward-looking statements depends upon future events and involves risks, uncertainties, and other factors beyond our control that may cause these statements to be inaccurate and cause actual future events to differ materially and adversely from those anticipated or implied by such statements. Consequently, you should not rely on these forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of this release and, except as required by law, we assume no obligation, and expressly disclaim any obligation, to update, alter or otherwise revise any of these forward-looking statements to reflect actual results or subsequent events or circumstances.