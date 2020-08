Nutanix und Intel kooperieren für Lancierung von Innovationslabor

Nutanix, Spezialist für Enterprise Cloud Computing, lanciert in Kooperation mit Intel, dem weltweiten Marktführer für innovatives Computing, ein erstes gemeinsames Innovationslabor. Das ?Nutanix-Intel Joint Innovation Lab? wird sowohl Produkte als auch Entwicklungsressourcen für die kontinuierliche Untersuchung, Integration und Umsetzung der aktuellsten Innovationen von Intel in den Bereichen Computing, Netzwerk und Speicher in konkrete Produkte für den Nutanix-Software-Stack bereitstellen.

Das Innovationslabor von Nutanix und Intel verdeutlicht das gemeinsame Engagement der beiden Unternehmen, den Erfolg ihrer Kunden zu unterstützen. Die Vereinbarung ebnet nicht nur den Weg für spezialisierte Entwicklung und Ressourcen, sie wird auch die Vorteile von Hybrid- und Multicloud mit branchenführender Rechenleistung für Endanwender verbinden.

?Wir bei Nutanix haben bereits vor langer Zeit verstanden, wie wichtig es ist, Synergien zwischen den technologischen Marktführern zu schaffen?, so Tarkan Maner, Chief Commercial Officer bei Nutanix. ?Durch die Lancierung des Innovation Labs mit Intel arbeiten wir aktiv an zentralen Projekten, um unsere Kunden besser auszurüsten ? und haben dazu bereits in einigen Prioritätsbereichen Fortschritte erzielt. Wir freuen uns über dieses Innovationszentrum mit Intel, um unsere gemeinsame Marktführerschaft für unsere Produkte zu festigen, und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit in den kommenden Monaten.?

Um gemeinsame Innovationen zu beschleunigen, werden Nutanix und Intel physische Labore ? sowohl mit Vor-Ort- als auch mit Fernzugang ? aufbauen, um die Übernahme neuer Intel-Technologien auf Nutanix-Architektur zu ermöglichen und zu beschleunigen. Dabei sollen Tools und Expertise genutzt werden, um gemeinsame Lösungen zu optimieren sowie überzeugende Argumente für verstärkte Marketingaktivitäten durch Nutanix und Intel zu entwickeln.

?Die Lancierung des Innovation Labs mit Nutanix ist eine wunderbare Grundlage, die neuste und innovativste Intel-Technologie in den Nutanix-Stack zu integrieren?, ergänzt Jason Grebe, Corporate Vice President of Cloud & Enterprise Solutions Group bei Intel. ?Wir freuen uns darauf, unseren Kunden durch diese Zusammenarbeit eine weiterhin hohe Produktleistung und Agilität zu liefern.?

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen macht Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und hybriden wie in Multi-Cloud-Umgebungen – zu managen und beliebig zu skalieren. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.de oder über Twitter unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich.