Nutanix University mit neuen Zertifizierungen zu Kompetenzen in Hybrid-Cloud-Technologie

Nutanix, Spezialist für Enterprise Cloud Computing, hat sein Zertifizierungsprogramm ?Nutanix Certification Program? um neue Kompetenzniveaus erweitert. Teilnehmer sollen dadurch das Wissen und Können erwerben, das notwendig ist, um die vielfältigen Softwareprodukte von Nutanix zu implementieren, zu optimieren und zu skalieren. Das erweiterte Programm bietet Zertifizierungen auf vier verschiedenen Kompetenzniveaus und in sechs neuen Kursfolgen zu Technologien. Damit will Nutanix sein Kursprogramm besser auf die aktuellen wie künftigen Karriereziele der Teilnehmer abstimmen.

Zusätzlich zu den aktuellen Kompetenzniveaus der Nutanix-Zertifizierungen ? Professional (NCP), Master (NCM) und Expert (NPX) ? führt das Programm die neue Zertifizierung ?Associate? (NCA) ein, ein Grundlagenprogramm zum Aufbau einer Karriere im Bereich Multicloud-Technologien. Um auf die Prüfung des NCA-Zertifikats vorzubereiten, bietet Nutanix einen neuen Kurs mit der Bezeichnung ?Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals? an. Der Kurs behandelt die Produkte, Funktionalitäten und Technologien, welche die Basis der Hybrid-Cloud-Lösung von Nutanix bilden.

Die neuen Kurse und Zertifizierung gehen über die Bereiche AOS und hyperkonvergente Infrastruktur hinaus und vermitteln ein breites Spektrum an neuen Fähigkeiten. In Übereinstimmung mit dem Nutanix-Produktportfolio konzentriert sich das neue Schulungs- und Zertifizierungsprogramm auf vier zentrale Bereiche:

Digitale HCI Services (Multicloud Infrastructure)

Data Center Services (Data Storage Services, Security & Governance, Business Continuity)

DevOps Services (Multicloud Automation, Database Automation)

Desktop Services (End User Computing)

Die entsprechenden Lehrgänge werden in den kommenden Monaten eingerichtet.

?Mit dem Angebot der Nutanix University erhalten Teilnehmer Zugang zu einer größeren Anzahl an technischen Zertifizierungen und können sich dadurch auf die Zukunft vorbereiten?, so Peter Goldbrunner, Country Manager und Senior Regional Sales Director Deutschland und Österreich bei Nutanix. ?Unser sorgfältig ausgestaltetes erweitertes Kursprogramm bietet zudem neue individuelle Optionen. Kunden und Partner können dadurch Pläne zur Weiterentwicklung ihrer professionellen Fähigkeiten entwerfen, die am besten zu ihrer Laufbahn passen. Wir haben die Kurse und Zertifizierungen von Grund auf für die praktischen Fähigkeiten entwickelt, die IT-Profis für hybride und Multicloud-Umgebungen benötigen.?

Die Lehrpläne der Nutanix University sind auf den Prinzipien Flexibilität und Wahlmöglichkeiten aufgebaut. Mithilfe maßgeschneiderter Online-Kurse können Teilnehmer ihre Schulungen in den von ihnen präferierten Zeiträumen absolvieren und die dazugehörigen Zertifizierungen erwerben. Alternativ können sie sich in von Trainern geleiteten und interaktiv gestalteten Kursen einschreiben. Die Kursinhalte sind in klar unterschiedene Module unterteilt. Dadurch haben Teilnehmer die Möglichkeit, einzelne Gebiete zu vertiefen und diejenigen zu überspringen, die sie bereits beherrschen. Zudem bietet Nutanix Materialien zur Prüfungsvorbereitung einschließlich Probeexamen und damit ein in sich stimmiges Schulungspaket aus trainergeführten und digitalen Kursen, Materialien im PDF-Format und Videos. Bis heute haben bereits Tausende aus der Nutanix-Community ? Kunden, Partner, Mitarbeiter und Interessenten ? die Nutanix-Zertifizierungen erfolgreich durchlaufen.

Weitere Informationen zum neuen Zertifizierungsplan und den zugehörigen Kursen sind unter https://www.nutanix.com/certification erhältlich.

