Nutanix verstärkt mit Marco Gossenreiter das Vertriebs- und Marketing-Team für Österreich

Marco Gossenreiter (32) übernimmt bei Nutanix ab sofort die Verantwortung für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Österreich. Das hat der Spezialist für Private-, Hybrid- und Multi-Cloud-Computing bekanntgegeben. Als neuer ?Sales Manager Austria, Territory? widmet sich Gossenreiter insbesondere der Neukundengewinnung und koordiniert hierfür das für österreichische Kunden und Channel-Partner zuständige Vertriebs- und Marketingteam bei Nutanix.

Die Pandemie hat, verbunden mit dem seit Jahren immer spürbareren Fachkräftemangel, in Österreich ein Umdenken in den Bereichen Betrieb und Management von IT-Infrastrukturen ausgelöst. Die zentrale Herausforderung, die große wie mittelständische Unternehmen meistern müssen, ist zwar nicht durch die gegenwärtige Krise entstanden, aber wie nie zuvor offen zu Tage getreten: eine agile IT zu etablieren, die mittels Automatisierung und Einfachheit Ressourcen freisetzt, um flexibel auf Änderungen zu antworten und das Geschäft mit wertschöpfenden Services zu unterstützen. Dazu Marco Gossenreiter, Sales Manager Austria, Territory bei Nutanix: ?Das Angebot von Nutanix hält die ideale Antwort auf diese Herausforderung bereit. Neben der Dynamik und der teamorientierten Kultur von Nutanix reizt mich an meiner neuen Position insbesondere die Aufgabe, das Wissen um die Vorteile und den hohen Innovationsgrad unserer Lösungen im österreichischen Markt noch sichtbarer zu machen.?

Marco Gossenreiter verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Rechenzentrumsinfrastruktur und -betrieb sowie Vertrieb, die er unter anderem bei Unternehmen wie Dimension Data und Hitachi Vantara gesammelt hat. Er hat einen Master-Abschluss in International Business and Economics von der Johannes Kepler Universität Linz.

?Marco Gossenreiter kennt sich ausgezeichnet mit Infrastrukturthemen und ihrer Bedeutung für den Erfolg der österreichischen Unternehmen in einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft aus?, erklärt Peter Goldbrunner, Vice President Sales und Country Manager Germany and Austria bei Nutanix. ?Darüber hinaus ist er hervorragend in der Partnerlandschaft in Österreich vernetzt und kann Kunden und Partner auf ihrem Weg in die Hybrid Cloud fundiert beraten und begleiten.?

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen macht Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und hybriden wie in Multi-Cloud-Umgebungen – zu managen und beliebig zu skalieren. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.at oder über Twitter unter @Nutanix erhältlich.

