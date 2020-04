Nuvias bringt Versa Titan auf den europäischen Markt

Im Zuge der bestehenden Distributionsvereinbarung für Europa übernimmt Nuvias den Roll-Out des Versa Secure SD-WAN Cloud Services für mittelständische Unternehmen. Der Service, Versa Titan, vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung von SD-WAN-Funktionalitäten und Security-Features für Niederlassungen und kleine Lokationen dezentral aufgestellter Unternehmen. Versa Titan bietet darüber hinaus Zugang zu einem schnell wachsenden Markt, der die SD-WAN Bedürfnisse von mittelständischen Kunden abdeckt.

Versa Titan bietet Unternehmen die sichere SD-WAN-Suite mit fortschrittlichen Dienstleistungen wie Netzwerk-Routing, Security- und Analysefunktionen sowie intuitive Benutzer- und Support-Portale und eine mobile Anwendung zur Remote-Verwaltung von Versa Cloud Service Gateways in Zweigstellen und Niederlassungen. Unternehmen können somit ihre WAN-Kosten besser kontrollieren, während sie gleichzeitig Betriebsabläufe vereinfachen, die Netzwerkstabilität und Bandbreitennutzung erhöhen und die Anwendungsleistung verbessern.

Versa Lösungen bieten wichtige softwaredefinierte Sicherheitsfunktionen wie eine Next-Generation Firewall und das Unified Threat Management (UTM), um der erhöhten Bedrohungslage in Branch Networks zu begegnen und gleichzeitig eine vollständige Multi-Tenancy, mehrere Bereitstellungsoptionen, Zero-Touch-Provisioning und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit bieten zu können.

?Während SD-WAN in Großunternehmen erfolgreich eingesetzt wird, ermöglicht es Versa Networks mit Titan nun auch Channelpartnern im mittleren Marktsegment, eine sichere und über die Cloud verwaltete SD-WAN-Lösung anbieten zu können. Titan ist sowohl im Einkauf als auch bei der Implementierung und Verwaltung einfach zu handhaben. Demgegenüber stehen Kosten, die einen echten Return of Invest für mittelständische Unternehmen bieten?, sagt Paul Eccleston, Executive Chairman bei der Nuvias Group.

?Wir unterstützen Versa bei der Einführung des Services Versa Titan durch unsere maßgeschneiderten Trainingsprogramme sowie unsere Vertriebs- und Marketingaktivitäten europaweit.?

?Nuvias verfügt über die nötige Expertise sowie viel Gespür für fortschrittliche Netzwerk- und Securitymärkte und ist damit der ideale Partner, um die Markteinführung von Versa Titan in EMEA voranzutreiben?, sagt Rob Mustarde, SVP-Sales bei Versa Networks. ?Versa wurde von Gartner als ?Visionär? im WAN-Edge-Quadranten bezeichnet und ist damit der einzige SD-WAN-Anbieter, der seine Technologie für mittelständische Unternehmen anbietet”.

Die Nuvias Group ist ein EMEA-weit agierender High Value Added Distributor, der das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine Plattform geschaffen, die ein einheitliches und service-orientiertes Angebot mit einem umfangreichen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So können Partner und Hersteller ihren Kunden hervorragende geschäftliche Unterstützung bieten und neue Maßstäbe für den Erfolg des Channels ermöglichen.

Das Portfolio der Gruppe deckt eine umfassende Auswahl an IT-Lösungen ab, deren Fokus derzeit auf drei Bereichen liegt: Cyber-Security (basierend auf dem Portfolio der früheren Wick Hill); Advanced Networking (basierend auf dem Portfolio der früheren Zycko) und Unified Communications (basierend auf dem Portfolio der früheren SIPHON). Im Juli 2017 nahm Nuvias den Value Added Distributor und Sicherheitsspezialisten DCB in die Gruppe auf. Alle vier Unternehmen sind preisgekrönt und hatten zuvor bewiesen, innovative Technologielösungen von erstklassigen Herstellern liefern und Marktwachstum für Herstellerpartner und Kunden schaffen zu können. Die Nuvias Group verfügt über 20 regionale Standorte in der EMEA Region und bedient über diese, Niederlassungen in weiteren Ländern. Der Umsatz liegt bei 500 Millionen US-Dollar.