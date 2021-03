Nuvias ist Fortinet EMEA Distributor of the Year

Die Nuvias Deutschland GmbH erhält auf der diesjährigen Fortinet Accelerate 2021 Digital Edition die begehrte Auszeichnung und behauptet sich gegenüber 90 Distributoren in der gesamten EMEA-Region.

Im Zuge der Fortinet Accelerate 2021 Digital Edition, der digitalen Konferenz für Fortinet Kunden und Partner in EMEA am 10.März, kürt Fortinet die Nuvias Deutschland GmbH zum ?Fortinet EMEA Distributor of the Year?. Die Auszeichnung krönt die langjährige und starke Partnerschaft zwischen dem IT-Security Hersteller und dem Value Add-Distributor und unterstreicht das solide Wachstum im Jahr 2020. Neben der Unterstützung in Vertrieb, Technik und im Marketing, bietet Nuvias jährlich rund 100 NSE-Zertifizierungskurse und -trainings, sowie kostenlose Workshops und Webinare zu diversen Fortinet-Themen für Reseller an.

Thomas Henk, Product Sales Director bei Nuvias sagt: ?Fortinet zählt zu unseren wichtigsten Herstellern in Europa. Das umfassende Sicherheitsportfolio bietet unseren Resellern einen hervorragenden Schutz vor den immer komplexer werdenden Cyberbedrohungen. Wir freuen uns daher besonders, von Fortinet für unsere Value-Add Leistungen ausgezeichnet worden zu sein.?

Neben den vertrieblichen Erfolgen, blicken Fortinet und Nuvias auch auf viele gemeinsame, erfolgreiche Messeauftritte auf der CeBIT und it-sa zurück. Auch die Nuvias-eigenen Veranstaltungen, wie das Nuvias Summit am 18. März, werden von dem IT-Spezialisten mit Fachvorträgen und Expertenwissen bereichert.

Nuvias setzt auf ein starkes Team in Vertrieb, Technik und Marketing, um Resellerpartner in allen Bereichen vollumfänglich unterstützen und weiter ausbauen zu können.

Über die Nuvias Group

Die Nuvias Deutschland GmbH gehört zur Nuvias Group, einem europaweit agierenden True Value Add-Distributor, der auf Cybersecurity- und Netzwerkinfrastrukturtechnologien spezialisiert ist. Neben einer breiten Palette moderner IT-Lösungen von führenden Herstellern, bietet die Nuvias Group maßgeschneiderte Services und Supportmöglichkeiten, die das bestehende Angebot von Resellerpartnern ergänzen. Die von der Nuvias Group bereitgestellten Lösungen und Services sind darauf ausgelegt, die Geschäftsanforderungen von Resellern und Herstellern zu erfüllen und deren Wachstum voranzutreiben.

Mehr Informationen zur Nuvias Group und zur Nuvias Deutschland GmbH finden Sie auf: www.nuvias.com/de.

Weitere Presseinformationen oder Bilder erhalten Sie von Rieke Bredehöft, telefonisch unter +49 (0)40 237301-526 oder per E-Mail an rieke.bredehoeft@nuvias.com

