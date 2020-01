Nuvias wird Distributor für NetAlly in der EMEA-Region

Die Network Testing Tools von NetAlly ermöglichen es Technikern, schnell zu handeln, indem Netzwerkkonnektivitätsprobleme validiert und behoben werden. Die innovativen Businesslösungen von NetAlly helfen Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Optimierung von kabelgebundenen und drahtlosen LANs und gewährleisten so eine verbesserte Performance, mehr Sicherheit und eine bessere Compliance.

Paul Eccleston, Executive Chairman bei der Nuvias Group, sagte: ?NetAlly ergänzt das Nuvias Portfolio in mehreren Bereichen. Zum einen ermöglicht NetAlly den Kunden eine besonders feine Abstimmung ihrer Netzwerke, wodurch eine maximale Produktivität gewährleistet wird. Zum anderen ergänzt und interagiert der Hersteller mit den bestehenden Netzwerklösungen anderer Hersteller, welche sich bereits in unserem Portfolio befinden. Das ist wichtig für Nuvias, da wir uns darauf konzentrieren, unseren Partnern und deren Kunden komplett integrierte Lösungen zu liefern?.

WiFi-Netzwerke sind heutzutage ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Unternehmens. Von ihnen wird erwartet, dass sie ohne Unterbrechung funktionieren, denn wenn sie das nicht tun, beeinträchtigen sie den Kundenservice und zukünftige Geschäfte. Durch den proaktiven Ansatz von NetAlly und den präzisen Diagnosetools lassen sich Ausfallzeiten vermeiden und das Potenzial in Bezug auf die Produktivität steigern.

“Wir haben Nuvias in unser Alliance Partner Programm aufgenommen, da uns der Value Added Distributor den Ausbau unserer Präsenz in der EMEA-Region ermöglicht und wir unser geplantes Wachstum in diesen Ländern weiter vorantreiben können. Die Distributionsvereinbarung bietet uns zusätzliche Reichweite in Regionen, in denen wir bisher nur eine geringe Abdeckung hatten”, sagte Kevin Astill, EMEA Regional Vice President bei NetAlly.

Das umfassende Portfolio an kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerktestgeräten von NetAlly wird ab sofort EMEA-weit über Nuvias vertrieben. Der VAD bietet zusätzlich Schulungen und den Verleih von Demogeräten an, um seinen Kunden einen Rundum-Service bieten zu können.

Die Nuvias Group ist ein EMEA-weit agierender High Value Added Distributor, der das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine Plattform geschaffen, die ein einheitliches und service-orientiertes Angebot mit einem umfangreichen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So können Partner und Hersteller ihren Kunden hervorragende geschäftliche Unterstützung bieten und neue Maßstäbe für den Erfolg des Channels ermöglichen.

Das Portfolio der Gruppe deckt eine umfassende Auswahl an IT-Lösungen ab, deren Fokus derzeit auf drei Bereichen liegt: Cyber-Security (basierend auf dem Portfolio der früheren Wick Hill); Advanced Networking (basierend auf dem Portfolio der früheren Zycko) und Unified Communications (basierend auf dem Portfolio der früheren SIPHON). Im Juli 2017 nahm Nuvias den Value Added Distributor und Sicherheitsspezialisten DCB in die Gruppe auf. Alle vier Unternehmen sind preisgekrönt und hatten zuvor bewiesen, innovative Technologielösungen von erstklassigen Herstellern liefern und Marktwachstum für Herstellerpartner und Kunden schaffen zu können. Die Nuvias Group verfügt über 20 regionale Standorte in der EMEA Region und bedient über diese, Niederlassungen in weiteren Ländern. Der Umsatz liegt bei 500 Millionen US-Dollar.