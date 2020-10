Nuvo-8000 – Erweiterbare Box-PCs mit bis zu 5 PCIe/PCI Slots

Die Systeme der Nuvo-8000-Serie sind kostengünstige Box-PCs mit bis zu 5 Erweiterungssteckplätzen, die sperrige Rack- oder Wandmontage IPC-Systeme ersetzen können. Durch den Einsatz von Intel 9./ 8.-Gen Core i Desktop-Prozessoren mit H310-Chipsatz bieten die Nuvo-8000 Box PC zuverlässige Leistung in einem kompakten Gehäuse.

Es gibt vier Modelle der Nuvo-8000-Serie mit verschiedenen Erweiterungskonfigurationen.

Anwender können von einem kompakten 3-Slot-PCIe-System bis zu einem 5-Slot-System mit bis zu drei PCIe-Steckplätzen oder bis zu vier PCI-Steckplätzen wählen. Die Nuvo-8000-Serie verfügt über frontseitig zugängliche E/As, darunter zwei GbE-, vier USB 3.1 Gen1- und fünf COM-Ports, die den Zugriff erleichtern, wenn der Box PC im Rack montiert oder in einem Schrank untergebracht ist. Was die Speicherkapazitäten betrifft, so verfügen die Systeme der Nuvo-8000-Serie über zwei 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD und einen mSATA-Sockel zur Unterstützung verschiedener Speichergeräte. Das System kann auch eine 125-W-NVIDIA-GPU unterstützen, um TFLOPS-Rechenleistung für moderne Deep-Learning-Anwendungen zu bieten.

