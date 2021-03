OANDA schließt die Übernahme von TMS Brokers ab

Die OANDA (http://www.oanda.com/) Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Online-Multi-Asset-Handelsdienstleistungen, Währungsdaten und Analysen, hat die Übernahme des führenden polnischen Brokers Dom Maklerski TMS Brokers SA (https://www.tmsbrokers.com/) (TMS) abgeschlossen. Der Kauf wurde Anfang der Woche von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt.

Gavin Bambury, Chief Executive Officer von OANDA, sagte: „Die Übernahme von TMS markiert den Beginn einer aufregenden neuen Ära des Wachstums für OANDA. Sie schafft Größe auf dem polnischen Markt und ermöglicht uns gleichzeitig, unsere Präsenz im gesamten Baltikum und in Osteuropa weiter auszubauen. Darüber hinaus ermöglicht uns der Kauf, unser End-to-End-Angebot zu stärken, wovon Kunden auf der ganzen Welt profitieren. Wir freuen uns sehr darauf, das TMS-Team bei OANDA begrüßen zu dürfen.“

„Mit einer Weltklasse-Marke im Rücken und einem Vermächtnis an Integrität hat OANDA seit langem eine Leidenschaft für Innovation mit bahnbrechender Technologie kombiniert, um Kunden auf der ganzen Welt ein beispielhaftes Online-Trading-Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns sehr, zu einem so spannenden Zeitpunkt in der 25-jährigen Firmengeschichte der OANDA-Familie beizutreten“, sagt TMS-CEO Marcin Niewiadomski.

Als ältester Multi-Asset-Broker in Polen ermöglicht TMS seinen Kunden die Investition in die globalen Finanzmärkte und bietet Zugang zu Tausenden von Produkten, darunter Währungen, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen und börsengehandelte Fonds von den wichtigsten Börsen der Welt. Darüber hinaus bietet die Firma ihren Kunden Zugang zu erfahrenen Beratern, zuverlässiger Ausbildung und innovativen Handelswerkzeugen und hat im Laufe der Jahre mehrere wichtige Auszeichnungen erhalten.

In der Zwischenzeit kombiniert OANDA modernste Handelstechnologie und eine Ausführung in institutioneller Qualität über eine breite Palette von Anlageklassen hinweg und ermöglicht Kunden den Handel mit globalen Marktindizes, Rohstoffen, Treasuries, Edelmetallen und Währungen auf einer der schnellsten Handelsplattformen des Marktes. Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, Kunden dabei zu helfen, erfolgreiche, selbstbestimmte Trader zu werden, und bietet ein preisgekröntes Schulungsprogramm, aktuelle Marktkommentare und eine Vielzahl von fortschrittlichen Charting-Anwendungen und Trading-Tools.

Die Übernahme von TMS ist die zweite Investition von OANDA in Polen innerhalb des letzten Jahres. Anfang 2020 gründete das Unternehmen ein Shared-Services-Zentrum in Krakau, in dem derzeit fast 100 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Bambury fügte hinzu: „Als Teil eines ehrgeizigen Wachstumsplans ist der TMS-Deal nur die erste einer Reihe von strategischen Akquisitionen, die wir in den kommenden Jahren abschließen wollen, um unseren Ruf als eines der vertrauenswürdigsten Handelsunternehmen der Welt weiter zu stärken.“

Informationen zu OANDA

OANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Devisenkursdaten kostenlos im Internet zur Verfügung stellte. Fünf Jahre später startete OANDA eine FX-Handelsplattform, die als Vorreiter für die Entwicklung des webbasierten Devisenhandels diente. Heute bietet die Gruppe Online-Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Privat- und Firmenkunden an und beweist damit eine unübertroffene Expertise im Devisenhandel. Mit regulierten Einheiten in acht der aktivsten Finanzmärkte der Welt widmet sich OANDA weiterhin der Umgestaltung des Devisengeschäfts. Für weitere Informationen bitte besuchen Sie oanda.com, und folgen Sie uns auf Instagram (https://twitter.com/OANDA), Facebook (https://www.facebook.com/OANDAfx), und Twitter (http://www.youtube.com/user/oanda).

Informationen zu TMS

TMS Brokers ist der älteste Multi-Asset-Broker in Polen. Seit 1997 betreut TMS tausende von polnischen und europäischen Kunden und bietet den Handel mit FX, CFDs auf Indizes, Kryptowährungen, Einzelaktien und Rohstoffen mit MT4/MT5-Plattformen und einer innovativen, eigenen mobilen App an. Das mehrfach ausgezeichnete Team der Firma hilft Privatpersonen und Unternehmen mit allen währungs- und aktienbezogenen Dienstleistungen, die Beratung und Analyse, Geldwechsel und lizenzierte digitale Zahlungslösungen umfassen. TMS Brokers befindet sich zu 100 % im Besitz der OANDA Global Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.tms.pl.

