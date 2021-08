Obst und Gemüse Inspektion durch 3D Bildverarbeitung

Obst und Gemüse, wie zum Beispiel Rosenkohl, entspricht nicht immer den optischen Kriterien der Supermärkte. Daher kann 3D Bildverarbeitung eingesetzt werden, damit nur jene geernteten Früchte in den Handel gelangen die auch den Anforderungen der Supermärkte und die der Kunden entsprechen. Oder die 3D Bildverarbeitung trennt das gute und das schlechte Gemüse in Sortieranlagen. EyeVision 3D in Kombination mit einem 3D Sensoren wie z.B. dem Saturn 3D ist bestens zur Inspektion von Obst und Gemüse geeignet.

Die 3D Bildverarbeitung EyeVision verhindert dadurch das Wegschmeißen von brauchbaren Lebensmitteln in dem es die Größe, die Farbe oder die Form der Lebensmittel inspiziert und kontrolliert. Dieser Vorgang passiert in einer Geschwindigkeit die mit heutigen Sortieranlagen ausgezeichnet Schritt halten kann. Eine lückenlose Kontrolle am Fließband ist also gewährleistet.

EVT ist ein Anbieter von Bildverarbeitungssoft- und Hardware. Die eigen entwickelte BV-Software „EyeVision“ erlaubt Zeilenkameraanwendungen, 2D Matrix, 3D im Profil oder mit Punktewolken, Thermographie und Hyperspektralapplikationen zu realisieren. Eine einfache und intuitive Bedienung garantiert schnellste Ergebnisse. EVT entwickelt und produziert eigene Kameras, in Bereichen, die etablierte Kamerahersteller nicht besetzten. Daneben bietet EVT alle Hardwarekomponenten an, die zur Realisierung einer BV Aufgabe notwendig sind. Unser Supportteam und die Entwicklung stehen unseren Kunden bei Fragen zur Verfügung und entwickeln bei Bedarf kundenspezifische Lösungen.