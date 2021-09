OceanaGold kündigt Änderungen im Management an

OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) teilt mit, dass Herr Michael Holmes mit Wirkung vom 8. September 2021 als President und Chief Executive Officer („CEO“) des Unternehmens sowie als Mitglied des Board of Directors (das „Board“) zurückgetreten ist. Der Verwaltungsrat hat ein führendes Unternehmen für die Suche nach Führungskräften beauftragt, eine weltweite Suche nach dem nächsten Präsidenten und CEO des Unternehmens einzuleiten. In Anerkennung der Führungskontinuität hat der Verwaltungsrat Herrn Scott Sullivan, der kürzlich als Chief Operating Officer zum Unternehmen gestoßen ist, zum amtierenden President und CEO des Unternehmens ernannt.

Ian Reid, Chairman des Board of Directors, sagte: „Im Namen des Board of Directors möchte ich Michael meinen aufrichtigen Dank und meine Dankbarkeit für seine Dienste für das Unternehmen aussprechen. Michael hat eine lange und geschätzte Karriere bei OceanaGold hinter sich, nachdem er im Juli 2012 als Chief Operating Officer zum Unternehmen kam. Als President und CEO hat er trotz der Herausforderungen eines Betriebsumfelds, das durch den Ausbruch einer globalen Pandemie gestört wurde, enorme Belastbarkeit und Engagement für das Unternehmen gezeigt.“

Herr Reid fuhr fort: „Unter Michaels Führung hat das Unternehmen wichtige Wachstumsmeilensteine erreicht, darunter die Verlängerung der Lebensdauer der Mine Macraes, die Weiterentwicklung der Projekte im Waihi-Distrikt und auf Haile Underground. Vor allem die Erneuerung des Didipio FTAA wäre ohne Michaels hartnäckige und konzentrierte Führung nicht möglich gewesen. Die Erreichung dieses strategischen Ziels wird voraussichtlich einen starken freien Cashflow für unsere Aktionäre generieren und gleichzeitig unser Erbe als verantwortungsbewusstes, multinationales Goldbergbauunternehmen fortsetzen. ”

Herr Holmes sagte: „Es war ein Privileg, dem Unternehmen in den letzten 9 Jahren zu dienen. Ich bin stolz darauf, ein Team von leidenschaftlichen und engagierten Bergbauexperten geleitet zu haben, die sich für einen verantwortungsvollen Bergbau und die besten ESG-Praktiken einsetzen, während sie das Unternehmen so aufbauten, dass es langfristigen Wert für die Aktionäre liefert. Obwohl es eine schwierige Entscheidung war, OceanaGold zu verlassen, bin ich sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, und vor allem auf den beträchtlichen Wert, der im Unternehmen steckt. Ich wünsche allen alles Gute. ”

Scott Sullivan ist eine Führungskraft im Bergbau mit über 30 Jahren Erfahrung in Australien, Neuguinea, Afrika und Nordamerika. Insbesondere verfügt er über vielfältige Erfahrungen in der strategischen Planung von Bergbaubetrieben und Hütten, der Projektentwicklung und -inbetriebnahme, der Optimierung von Minen, der Umstrukturierung und Erweiterung, der Nachhaltigkeit und den Beziehungen zur Regierung. Bevor er zu OceanaGold kam, war Herr Sullivan CEO von Paladin Energy Ltd. und davor General Manager der Telfer Goldmine von Newcrest, CEO von Attila Resources (jetzt New Century Resources) und Managing Director von Minbos Resources. Herr Sullivan ist außerdem ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Absolvent des Australian Institute of Company Directors. Er besitzt einen Bachelor of Engineering in Bergbau mit Auszeichnung und einen Master in Betriebswirtschaft.

Paul Benson, der am 1. Oktober die Nachfolge von Reid als Boardvorsitzender des Unternehmens antreten wird, drückte seine Wertschätzung für die Führungsarbeit von Herrn Holmes aus, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen, die COVID-19 mit sich brachte. Er sagte: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Scott Sullivan in der Rolle des Chief Operating Officer und des amtierenden CEO. Ich kenne Scott seit über 30 Jahren, seit wir zum ersten Mal in der Renison-Zinnmine in Tasmanien zusammengearbeitet haben. Scott ist ein hervorragender Bergbauingenieur und verfügt über die Fähigkeiten und Erfahrungen, um die Betriebsleistung von OceanaGold auf die nächste Stufe zu heben. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, den Wert unserer bestehenden Betriebe zu maximieren und gleichzeitig nach neuen Möglichkeiten suchen, um ein profitables Wachstum zu erzielen.“

Das Unternehmen macht weiterhin gute Fortschritte bei der Wiederinbetriebnahme von Didipio und liegt mit dem aktuellen Zeitplan für den Hochlauf über den ursprünglichen Schätzungen. Das Unternehmen hat mit dem Transport von Gold-Kupfer-Konzentrat begonnen; mehrere Lieferungen sind im Hafen eingetroffen und weitere sind auf dem Weg. Das Unternehmen setzt die technische Überprüfung und Verbesserung der Mine Haile fort, wobei die betriebliche Leistung auf dem Weg zur Erreichung der Jahresprognose ist. Die neuseeländischen Betriebe haben den vollen Betrieb wieder aufgenommen, wobei der Hochlauf der Martha-Untertagemine fortgesetzt wird.

Genehmigt zur Veröffentlichung durch OceanaGold Corporate Company Secretary, Liang Tang.

www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold

Zusätzliche Informationen gemäß der ASX Listing Rule 3.16.4

In Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 3.16.4 macht das Unternehmen die folgenden Angaben in Bezug auf wesentliche Änderungen der Arbeitsverträge der Herren Holmes und Sullivan.

Arrangement für Herrn Michael Holmes

Herr Holmes erhält eine Kündigungsfrist von sechs Monaten gemäß den Bedingungen seines derzeitigen Arbeitsvertrags. Darüber hinaus erhält Herr Holmes die folgenden Bezüge und Abfindungen:

Sechs Monatsgrundgehälter als Gegenleistung für bestimmte Zusagen, die dem Unternehmen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemacht wurden.

Zwei Drittel der Zielvorgaben des kurzfristigen Anreizprogramms für das Jahr 2021.

Aktien, die der Service-Tranche seiner 2021 gewährten Leistungsrechte entsprechen.

Herr Holmes gilt auch als „Good Leaver“ für die Zwecke des Performance Rights Plan.

Arrangement für Herrn Scott Sullivan

Während seiner Tätigkeit als amtierender Präsident und Chief Executive Officer wird Herr Sullivan anteilig wie folgt vergütet:

Jährliches Gesamtgrundgehalt von 780.000 AUD

Berechtigung zum Erhalt eines Bonus von bis zu 702.000 AUD

Herr Sullivan erhält außerdem im Rahmen seiner jährlichen Zuteilung für 2022 eine zusätzliche langfristige Leistungsprämie in Höhe von 200.000 Leistungsrechten.

Alle anderen wichtigen Bedingungen für die Beschäftigung von Herrn Sullivan als Acting President & Chief Executive Officer bleiben die gleichen wie in seinem Arbeitsvertrag als Chief Operating Officer.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zu Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und hohe Renditen für unsere Aktionäre erzielen.

Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat zu einer bedeutenden Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und einem Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geführt, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Sicherheitshinweis zur Veröffentlichung

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als „zukunftsorientiert“ betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung der Prognosen, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „erwartet“ oder „geht nicht davon aus“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und die damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens angeführt sind, das bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE.