Oceanagold kündigt neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen Dollar mit Fälligkeit im Dezember 2024 an

OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es den vertraglichen Abschluss einer Refinanzierung seiner revolvierenden Kreditfazilität (die „Fazilität“) getätigt hat. Die neue Fazilität wird von einer Gruppe von sechs führenden internationalen Banken unterstützt, darunter die bisherigen Kreditgeber Scotiabank, Citibank, BNP Paribas und Commonwealth Bank of Australia (CBA) sowie die neu hinzugekommenen Banken Bank of Montreal (BMO) und Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).

Wichtige Highlights

Fazilität in Höhe von 250 Mio. $ ersetzt die bisherige Fazilität und stellt zusätzliche Liquidität bereit

Verlängerung der Laufzeit um drei Jahre auf den 31. Dezember 2024 für mehr Flexibilität

Beibehaltung wettbewerbsfähiger Konditionen, einschließlich Zinsen, die auf dem Libor plus einer Marge basieren, die unter den Kreditgebern variiert

Flexibilität für zusätzliche zulässige Verschuldung

Die Fazilität wurde von der bisherigen 200-Millionen-Dollar-Fazilität um 50 Millionen US-Dollar aufgestockt, wodurch das Unternehmen über eine zusätzliche, nicht in Anspruch genommene Liquidität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar verfügt. Die Fazilität enthält ähnliche Finanzkennzahlen wie die vorherige Fazilität, während die Finanzierungskosten sehr wettbewerbsfähig bleiben. Gemäß den Bedingungen der Fazilität hat sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität für eine weitere zulässige Verschuldung zur zusätzlichen Finanzierung erhalten, falls erforderlich. Schließlich hat die refinanzierte Fazilität ein Fälligkeitsdatum am 31. Dezember 2024.

Michael Holmes, President und CEO von OceanaGold, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Bilanz durch die Refinanzierung unserer revolvierenden Kreditfazilität mit einer hoch angesehenen und globalen Bankengruppe weiter zu stärken. Die neue Fazilität bietet eine erhöhte Liquidität und eine verbesserte geschäftliche Flexibilität, da die Fazilität bis Ende 2024 befristet ist. Wir schätzen die langjährige Unterstützung unserer bestehenden Kreditgeber und freuen uns, zwei neue Kreditgeber zu begrüßen, die wir gemeinsam als geschätzte Geschäftspartner betrachten.“

„Mit der vorangegangenen Kapitalerhöhung, der Refinanzierung unserer Fazilität und dem erwarteten operativen Cashflow sind wir gut aufgestellt, um die kurzfristigen Risiken weiterhin zu managen und gleichzeitig umsichtige Investitionen zu tätigen, um unsere bedeutende und spannende organische Wachstumspipeline voranzutreiben. Wir konzentrieren uns weiterhin sehr stark darauf, unsere operativen und finanziellen Pläne zu erfüllen und gleichzeitig unsere Wachstumsprojekte erfolgreich bis zur Produktion zu entwickeln.“

„Mit Blick auf das Jahr 2021 und ungeachtet der anhaltenden Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 in Carolina erwarten wir weitere betriebliche Verbesserungen bei Haile, wobei der Abbau von höhergradigen Zonen in der ersten Jahreshälfte fortgesetzt werden soll. Wir planen außerdem, in der zweiten Jahreshälfte mit der Erschließung der Untertagemine Haile zu beginnen, die wir als positiven Katalysator sehen, der, sobald in Produktion, eine zusätzliche Quelle für die Einspeisung von hochgradigem Erz in die Verarbeitungsanlage darstellt. ?

„In Neuseeland macht Martha Underground Fortschritte in Richtung der ersten Produktion, die wir im zweiten Quartal 2021 erwarten. Wir sehen auch einer stabilen Produktion von Macraes entgegen, während wir die neue Untertagevorkommen auf Golden Point zur der ersten Produktion in einem Jahr entwickeln. Die Exploration wird ein Schlüsselmerkmal der Geschichte von OceanaGold bleiben und wir werden die umfangreichen Explorationsbohrungen in unserem Unternehmen fortsetzen, insbesondere bei den hochgradigen Lagerstätten WKP und Martha Underground. Auf den Philippinen werden wir weiterhin mit der philippinischen Regierung zusammenarbeiten, um den FTAA-Erneuerungsprozess abzuschließen, und wir freuen uns auf ein baldiges Treffen mit den Regierungsbehörden. ?

„Mit einer stärkeren Bilanz, kontinuierlichen operativen Verbesserungen und dem Vorantreiben organischer Wachstumsprojekte sind wir gut positioniert, um langfristigen Shareholder Value zu schaffen. ?

Genehmigt zur Veröffentlichung durch den amtierenden Company Secretary, Chris Hansen.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards für technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zur Exzellenz in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre liefern. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine branchenführende Pipeline an organischen Wachstumschancen und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika.

