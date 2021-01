OceanaGold meldet vorläufige Betriebsergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2020



(Alle Finanzzahlen sind ungeprüft und lauten auf US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

(BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das „Unternehmen“ https://www.commodity-tv.com/play/oceanagold-virtual-roadshow-investor-presentation-decemer-2020/ ) freut sich, seine vorläufigen Betriebsergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2020 bekannt zu geben. Die in diesem Dokument enthaltenen Zahlen sind ungeprüft und stehen unter dem Vorbehalt der Finalisierung. Das Unternehmen wird seine vollständigen geprüften Finanz- und Betriebsergebnisse für 2020 nach Börsenschluss der TSX am Donnerstag, dem 18. Februar 2021 (Toronto Eastern Standard Time) veröffentlichen.

Wichtige Highlights

– Konsolidierte Goldproduktion für das gesamte Jahr von 301.675 Unzen, einschließlich 99.155 Unzen im vierten Quartal produziert.

– Ungeprüfte konsolidierte All-In Sustaining Costs („AISC“) für das gesamte Jahr von 1.276 $ pro verkaufter Unze und Cash-Kosten von 866 $ pro verkaufter Unze.

– Haile produzierte 48.988 Unzen Gold im vierten Quartal und 137.413 Unzen für das gesamte Jahr.

– Martha Underground startet erste Produktion im zweiten Quartal 2021.

– Abschluss einer neuen, vierjährigen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 250 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit zum 31. Dezember 2024.

– Beendete das Gesamtjahr mit sofort verfügbarer Liquidität von 229 Mio. US-Dollar, einschließlich 179 Mio. US-Dollar an Barmitteln und 50 Mio. US-Dollar an nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien.

– Das philippinische Präsidialamt wies die Regierungsbehörden an, die Bedingungen für die FTAA-Verlängerung von Didipio abzuschließen.

Michael Holmes, President und CEO von OceanaGold, sagte: „Wir haben ein starkes viertes Quartal in der Produktion abgeliefert, das unserem Kernwert entspricht, unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Trotz der anhaltenden Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten erreichte Haile mit 137.413 produzierten Goldunzen, einschließlich 48.988 Unzen im vierten Quartal, die Produktionsprognose für das Gesamtjahr. Die Risiken, die mit der Bewältigung von COVID-19 verbunden sind, bleiben bestehen und wir konzentrieren uns darauf, die Sicherheit unserer Belegschaft zu gewährleisten und gleichzeitig unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Wir erwarten, dass die hochgradigen Zonen bei Haile bis zur ersten Hälfte des Jahres 2021 weiter abgebaut werden.“

„In Neuseeland haben die beiden Betriebe Macraes und Waihi mit 144.487 bzw. 19.775 Unzen Gold die Produktionsprognose für das Gesamtjahr erfüllt. Die Erschließung von Martha Underground schreitet weiter voran und wir erwarten die erste Produktion am Ende des zweiten Quartals. In der Zwischenzeit macht auf Macraes die Erschließung von Golden Point Underground gute Fortschritte und die erste Produktion ist für das vierte Quartal geplant. Im Bezirk Waihi wurden bis 2020 über 30.000 Meter gebohrt, wobei sich die Aktivitäten im vierten Quartal auf Bohrungen zur Ressourcenumwandlung bei Martha Underground und Wharekirauponga konzentrierten.

„Im Dezember traf sich das Unternehmen mit philippinischen Regierungsvertretern, wie vom Büro des Präsidenten angewiesen, um die Bedingungen der FTAA-Erneuerung abzuschließen. Wir gehen davon aus, dass die Verlängerung in naher Zukunft an das Büro des Präsidenten zur Überprüfung und Genehmigung zurückgegeben wird. Didipio ist ein Betrieb von Weltklasse, der Tausende von Filipinos beschäftigt und eine bedeutende Quelle wirtschaftlichen Nutzens für die nationale Regierung sowie für die lokalen Gemeinden von Nueva Vizcaya und Quirino darstellt. Wir freuen uns darauf, mit den Interessenvertretern und Regierungsbeamten zusammenzuarbeiten, um den Betrieb sicher wieder aufzunehmen und die bedeutenden sozioökonomischen Vorteile fortzusetzen, sobald die Erneuerung genehmigt wurde. OceanaGold ist ein verantwortungsbewusstes Goldbergbauunternehmen, das sich darauf konzentriert, nach den höchsten internationalen Sozial- und Umweltstandards zu arbeiten, und betrachtet Didipio als Vorbild für verantwortungsvollen Bergbau weltweit.“

„Mit Blick auf das Jahr 2021 erwarten wir eine stärkere Produktion im Vergleich zum Vorjahr. Unsere robuste organische Wachstumspipeline schreitet planmäßig voran und wir freuen uns darauf, Martha Underground im zweiten Quartal in die volle Produktion zu bringen. Die Exploration bleibt ein entscheidender Teil der Geschichte von OceanaGold und wir werden weiterhin in Bohrungen investieren, um Unzen in jedem unserer Betriebe zu entdecken und umzuwandeln. OceanaGold ist ein dynamischer und widerstandsfähiger Goldförderer mit einer aufregenden Zukunft und wir freuen uns darauf, am 18. Februar unsere erste mehrjährige Prognose zu veröffentlichen und einen Webcast zu veranstalten, um die Zukunft des Unternehmens besser zu definieren.

Tabelle 1 – Operative Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020

Quartal zum 31. Dezember HaileDidipWaihiMacraKonsolidie

2020 io es rt

Q4 Q4

2020 2019

Produziertes Gold koz 49.0 – 7.6 42.6 99.2 108.2

Goldverkauf koz 46.7 – 7.5 42.2 96.4 107.3

Durchschnittlicher GoUS$/1,877- 1,8261,6691,6481,404

ldpreis oz

(1)

Produziertes Kupfer kt – – – – – 0.1

Kupferverkäufe kt – – – – – –

Durchschnittlicher KuUS$/- – – – – –

pferpreis lb

Abgebautes Material kt 9,956- 53.4 11,5621,5719,92

5 4 4

Abfall abgebaut kt 8,661- 0.8 9,10817,7716,61

0 7

Gefördertes Erz kt 1,295- 52.6 2,4563,8043,306

Mühlenvorschub kt 844 – 80 1,4502,3742,449

Mühle Materialqualitäg/t 2.17 – 3.29 1.08 1.54 1.59

t

Goldrückgewinnung % 83.2 – 89.7 84.2 84.1 86.4

Cash-Kosten US$/672 – 1,017864 783 757

oz

Standort All-In US$/904 – 955(31,1401,075980

Sustaining oz )

Costs(2)

Gesamtjahr 31.12.2020 HaileDidipWaihiMacraKonsolidie

io es rt

2020 2019

Produziertes Gold koz 137.4- 19.8 144.5301.7470.6

Goldverkauf koz 138.56.8 21.0 144.2310.5448.4

Durchschnittlicher GoUS$/1,7741,6721,6631,6961,5731,360

ldpreis oz

(1)

Produziertes Kupfer kt – – – – – 10.3

Kupferverkäufe kt – – – – – 6.9

Durchschnittlicher KuUS$/- – – – – 2.84

pferpreis lb

Abgebautes Material kt 38,32- 131.347,4585,9078,40

3 0 4 8

Abfall abgebaut kt 34,92- 2.8 40,3775,2967,12

2 1 6 8

Gefördertes Erz kt 3,401- 128.57,07910,6011,28

8 0

Mühlenvorschub kt 3,511- 137 5,4199,06712,21

2

Mühle Materialqualitäg/t 1.52 – 5.03 1.01 1.27 1.42

t

Goldrückgewinnung % 79.5 – 89.0 82.2 81.4 84.4

Cash-Kosten US$/945 443 641 844 866 733

oz

Standort All-In US$/1,345444 583(31,2041,2761,061

Sustaining oz )

Costs(2)

(1) Realisierte Gewinne und Verluste aus Goldabsicherungen sind im konsolidierten durchschnittlichen Goldpreis enthalten. Realisierte Gewinne und Verluste aus Goldabsicherungen sind nicht in den durchschnittlichen Goldpreisen des Standorts enthalten. Der durchschnittliche Goldpreis von Macraes basiert auf den Umsätzen einschließlich des Goldvorauszahlungs-Unwinds für September bis Dezember.

(2) Die AISC der Standorte sind ohne die allgemeinen Verwaltungskosten des Konzerns und wurden in früheren Perioden entsprechend angepasst; die konsolidierten AISC sind inklusive der allgemeinen Verwaltungskosten des Konzerns.

(3) Die niedrigeren AISC (im Verhältnis zu den Cash-Kosten) bei Waihi spiegeln die Einbeziehung eines Teils der Erlöse aus dem Verkauf nachhaltiger Anlagen während der Perioden und das damit verbundene geringe Verkaufsvolumen wider.

Das Unternehmen produzierte 301.675 Unzen Gold, einschließlich 99.155 Unzen im vierten Quartal. Die Goldproduktion für das vierte Quartal stieg im Vergleich zum Vorquartal um 57 %, was auf eine deutlich höhere Produktion bei Haile und Macraes zurückzuführen ist, die auf höhere Erzgehalte zurückzuführen ist.

Auf konsolidierter Basis lieferte das Unternehmen AISC von $1.276 pro Unze bei einem Jahresabsatz von 310.531 Unzen Gold, einschließlich AISC von $1.075 pro Unze im vierten Quartal bei einem Absatz von 96.398 Unzen Gold. Die AISC sanken im Quartalsvergleich um 37 % bei höheren Goldverkäufen.

Haile produzierte 137.413 Unzen Gold, einschließlich 48.988 Unzen im vierten Quartal, was einer Steigerung von 73 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im Quartal erschloss das Unternehmen höhergradige Zonen der Tagebauten und erhöhte die Minenauslastung trotz anhaltender Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19. Zum Jahresende 2020 war der Betrieb Haile von 63 positiven COVID-19-Fällen betroffen, wobei über 500 Arbeiter seit Anfang März 2020 für einen Zeitraum von zwei Wochen isoliert wurden. Die zweiwöchigen Isolierungsperioden und andere strenge Protokolle wurden eingeführt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Belegschaft während des Aufenthalts vor Ort zu schützen. Es wird erwartet, dass der Abbau der aktiven hochgradigen Zonen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 fortgesetzt wird, bevor die Gehalte in der zweiten Hälfte in Übereinstimmung mit der Abfolge der Tagebaue sinken.

In Neuseeland produzierte Macraes 144.487 Unzen Gold, einschließlich 42.564 Unzen im vierten Quartal. Der Anstieg gegenüber dem Vorquartal spiegelt in erster Linie höhere Gehalte aus dem Abbau in Coronation North Phase 4 und Gay Tan Phase 2 wider. Die Wiederaufnahme der Verarbeitung bei Waihi im vierten Quartal lieferte 7.604 Unzen Goldproduktion und 19.775 Unzen Gold für das gesamte Jahr.

Die Erschließung von Martha Underground schreitet weiter voran, um die erste Produktion bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 zu erreichen. Die untertägige Erschließung schritt im vierten Quartal um 2.276 Meter voran und belief sich für das gesamte Jahr auf 7.371 Meter. Der Abbau und die Verarbeitung des Erzes aus den engen Adern von Correnso wird im ersten Quartal 2021 fortgesetzt, bevor die Verarbeitungsanlage für Upgrades abgeschaltet wird. Die Verarbeitung wird mit der Erzzufuhr ausschließlich aus Martha Underground später im zweiten Quartal wieder aufgenommen.

Auf den Philippinen hatte das Unternehmen im Dezember 2020 mehrere Treffen mit nationalen Regierungsvertretern, um die Bedingungen der FTAA-Erneuerung abzuschließen und es wird erwartet, dass die Erneuerung dem Büro des Präsidenten zur Genehmigung vorgelegt wird. Das Unternehmen wird weiterhin mit Regierungsvertretern in Kontakt bleiben und mit den Stakeholdern für eine sichere Wiederaufnahme des Betriebs in Didipio zusammenarbeiten. Der Zeitplan für die Erneuerung bleibt ungewiss und das Erreichen einer stabilen Produktion wird vom Timing der Erneuerung und der Rekrutierung von Arbeitskräften abhängen.

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 18. Februar 2021 nach TSX-Marktschluss (Toronto Eastern Standard Time) / Freitag, den 19. Februar 2021 (Brisbane Eastern Standard Time) in Verbindung mit den Finanz- und Betriebsergebnissen des Unternehmens für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2020 eine mehrjährige Prognose veröffentlichen.

2021 Investor Update und Webcast zum Jahresergebnis 2020

Das Unternehmen wird seinen Investorentag 2021 und den Webcast zu den Jahresergebnissen 2020 am Donnerstag, den 18. Februar 2021 um 17:00 Uhr (Toronto, Eastern Standard Time) / 8:00 Uhr am Freitag, den 19. Februar 2021 (Brisbane, Eastern Standard Time) abhalten.

– ENDE –

Genehmigt zur Veröffentlichung durch den amtierenden OceanaGold Corporate Company Secretary, Chris Hansen.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards für technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zur Exzellenz in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre liefern. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine branchenführende Pipeline an organischen Wachstumschancen und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Vorsichtsmaßnahme bei öffentlicher Freigabe

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können als „zukunftsweisend“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung von Prognosen, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „antizipiert“ oder „nicht antizipiert“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit von Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und damit zusammenhängende Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens angeführt sind, der erstellt und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist.

Es gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die teilweise außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

