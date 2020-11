ocilion Plattform startet Content-Empfehlungen mit XroadMedia

br />



Integration der XroadMedia Recommendation Engine ?Ncanto? für Netzbetreiber und ihre Endkunden

Empfehlungen für Live TV, Replay und Video-on-Demand-Titel

Salzburg AG bereits gestartet, weitere On-Premises-Kunden folgen in Kürze

Zuschauer haben die Qual der Wahl bei der Suche nach Filmen, Serien und Dokumentationen und sind mit einer enormen Vielfalt an verfügbaren Inhalten konfrontiert. Als TV-Anbieter ist es mittlerweile erforderlich, Nutzern im großen ?Content-Dschungel? Empfehlungen für passende Titel zu geben. Daher hat ocilion in Partnerschaft mit dem Spezialisten für Content-Discovery-Lösungen XroadMedia nun die ?Ncanto? Recommendation Engine in die IPTV-Plattform für Netzbetreiber integriert.

Kunden erhalten personalisierte Empfehlungen aus dem laufenden Programm (Live TV), Replay und der Videothek (Video-on-Demand). Unterschiedliche Algorithmen von XroadMedia empfehlen dem einzelnen Nutzer Inhalte basierend auf seinem Sehverhalten und seinen Bewertungen für verschiedene Titel. Darüber hinaus erhält er Vorschläge für Content, der von vielen anderen Kunden des jeweiligen Netzbetreibers in der Kategorie ?Meistgesehen? geschaut wurde, sowie für Titel, die allgemein besonders positiv bewertet wurden. Die Salzburg AG hat als erster Kunde die Lösung für ihre Nutzer bereits erfolgreich im Einsatz, weitere Netzbetreiber werden in Kürze damit starten. Für die ocilion On-Premises-Lösung sind die Content-Empfehlungen ab sofort verfügbar, für den IPTV-Cloud-Service werden diese zu einem späteren Zeitpunkt implementiert.

Martin Pölzgutter, Produktentwicklung & Marketing bei Salzburg AG: ?Mit der Recommendation Engi-ne bekommen unsere IPTV Kunden ein neues Fernseherlebnis. In der Flut an Inhalten der letzten 7 Tage finden sie nun schnell und übersichtlich die Sendungen, die ihren persönlichen Interessen auch entsprechen. Suche war gestern.?

?Wir sind von der Zusammenarbeit mit ocilion sehr begeistert. Wie am Beispiel von der Salzburg AG gesehen wurde, bedeutet die Vorintegration von Ncanto in die Plattform von ocilion, dass Kunden von ocilion ihr TV- und Videoangebot durch Ncanto einfach und schnell personalisieren können. Dadurch können sie die damit verbundenen Vorteile von zufriedeneren und aktiveren Nutzern sowie die zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten von Inhalten ebenfalls genießen?, fasst Adolf Proidl, Mitgründer und Geschäftsführer der XroadMedia GmbH die erfolgreiche Partnerschaft mit ocilion zusammen.

Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion: ?Endkunden werden heutzutage überschüttet von der Fülle an Content. Hier sehe ich eine große Chance für Netzbetreiber, ihren Nutzern Empfehlungen auszu-sprechen für Inhalte, die sie interessieren oder die auch viele andere Kunden geschaut und positiv bewertet haben. So bleibt jedem mehr Zeit zum Konsumieren der Inhalte, anstatt diese mit der Suche nach dem richtigen Film zu verschwenden.?

Über XroadMedia

XroadMedia betreibt ein einzigartiges ?Content Discovery & Recommendation? Service ? Ncanto ? um Serviceanbietern und deren Nutzern das Navigieren durch das fast unendliche Angebot an TV- und Videoinhalten zu vereinfachen. Ncanto wird von unseren Partnern entweder als cloud-basiertes Service (Software as a Service … SaaS) oder als lokale Installation auf Servern angewendet und unsere Loesung basiert auf mehr als 20 Jahren Produktentwicklung und vieler bereits erfolgten Integrationen in TV- und Videoangebote weltweit. Außerdem können unsere Partner mit Hilfe von Ncanto Umsätze und Gewinne erwirtschaftet von ihren Angeboten erhöhen, indem sie die Interessen und Sehgewohnheiten der Nutzer mit ihren kommerziellen Anforderungen und Geschäftsmodellen verbinden. Aufgrund der einzigartigen Architektur von Ncanto und vieler Vorintegrationen in Videoplattformen können unsere Kunden auch die Zeit für die Einführung von personalisierten Services sowie die Kosten für den Betrieb dieser so gering als möglich halten. Mehr Informationen zu XroadMedia und unserer Lösung finden Sie unter www.xroadmedia.com

Der IPTV-Spezialist ocilion bietet seit 2004 maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Service Provider und Netzbetreiber sowie für den Inhouse-Bereich ? von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien. Als führender B2B-Anbieter im deutschsprachigen Raum zählt ocilion über 60 Netzbetreiber als Kunden sowie mehr als 150 Inhouse-Installationen. Netzbetreiber haben die Wahl zwischen einer lokalen Installation (On-Premises) und einem vollumfänglichen Vorleistungsdient (Cloud-Lösung ? gehostet von ocilion) als Mietvariante ? optimiert für kleine und mittelständische Netzbetreiber.