Ökonom Rudolf Hickel: EZB nicht schuld an niedrigen Zinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Ansicht des Bremer

Ökonomen Rudolf Hickel nicht schuld an den derzeit historisch niedrigen Zinsen.

“Die entscheidende Ursache ist das Übersparen und damit die überschüssige

Liquidität, die den Weg in die Finanzierung privater und öffentlicher

Investitionen nicht findet”, sagte Hickel, Mitglied der Arbeitsgruppe

Alternative Wirtschaftspolitik, im Vorfeld der EZB-Ratssitzung der Tageszeitung

“neues deutschland” (Donnerstagausgabe). Hinter der überschüssigen Liquidität

und den niedrigen Zinsen stehe einerseits die wachsende Konzentration der

Vermögenseinkommen, die auf den Finanzmärkten rentable Anlagen suchen.

Andererseits geben nicht mehr nur die privaten Haushalte und die Unternehmen,

sondern auch der Staat mit seinen Haushaltsüberschüssen weniger aus, als sie

einnehmen. “Wer dennoch die Zinswende verspricht, der hat die Ursachen dieser

verzweifelten Geldpolitik nicht verstanden”, so Hickel.

