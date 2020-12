OFF-GRID Expo + Conference schließt mit positivem Fazit

.

Messe Augsburg überzeugt Aussteller, Teilnehmer und Referenten erstmals mit digitalem Format der internationalen Kongressmesse.

Der OFF-GRID Expo + Conference gelingt eine erfolgreiche digitale Premiere. Insgesamt nahmen an der dreitägigen virtuellen Fachveranstaltung über 500 Teilnehmer aus 46 Nationen teil. Pandemiebedingt hat die Messe Augsburg das führende europäische Event rund um die autarke Stromerzeugung und?-versorgung erstmals rein digital durchgeführt. TechDay, Conference, Expo und digitale Netzwerkabende führten Anbieter, Referenten und Anwender aus aller Welt zusammen.

Augsburg. Bei der OFF-GRID Conference am 3. und 4. Dezember wurden neben den direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Off-Grid-Branche innovative Energiedienstleistungen sowie Neuheiten bei den Speichertechnologien, der Sektorenkopplung und der Kleinwindforschung thematisiert. Das Programm startete bereits am 2. Dezember mit dem TechDay, der traditionell am Vortag der Messe stattfindet und Anwendern in praxisnahen Workshops die Produktanwendung erläuterte und die Teilnehmer virtuell an Produkttrainings und Serviceschulungen beteiligte.

Zu den Highlights zählte die Podiumsdiskussion am 3. Dezember, bei der Referenten der führenden Branchenvertreter Power-Blox, Phaesun und Sunkofa mit Vertretern des internationalen Wirtschaftsverbands Alliance for Rural Electrification (ARE) und der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO ITPO Germany) über Lösungen für die Elektrifizierung netzferner Regionen diskutierten.

?Ich habe sehr gute Erinnerungen an die OFF-GRID Expo + Conference und sie wird jedes Jahr interessanter. Sie ist ein hervorragender Ort, um Off-Grid-Experten aus der ganzen Welt zu treffen und die neuesten Branchentrends zu erfahren. Die Organisatoren haben stets sehr kreative Ideen. Besonders gut gelingt es ihnen, eine entspannte Arbeitsatmosphäre zu schaffen, bei der der Spaß nicht zu kurz kommt. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir unsere Synergien in diesem Jahr nutzen und als Konferenz- und Matchmaking-Partner der OEC mitwirken konnten?, sagt David Lecoque, CEO der Alliance for Rural Electrification (ARE).

Live im Gespräch

Bei sämtlichen Vorträgen konnten sich die Zuschauer vom Büro oder von Zuhause aus live mit den internationalen Referenten austauschen und Fragen stellen. Die Aussteller, zu denen Anbieter, Verbände und Institute der internationalen Off-Grid-Branche zählten, konnte man in virtuellen Profilen besuchen, sich über ihr Angebot informieren und live mit ihnen sprechen.

Kontakte pflegen und Neukunden gewinnen

Für Interaktion zwischen alten Bekannten und neuen Partnern und Kunden sorgten die Networking-Formate der digitalen Messeplattform. Während sich bei den B2B-Matchmaking-Sessions gezielt potenzielle Geschäftspartner, Investoren und politische Entscheidungsträger trafen, waren die Virtual Cocktails als informelle Gespräche während der Mittagspausen und Feierabendstunden konzipiert, um neue, auch zufällige Bekanntschaften mit Branchenfachleuten zu machen.

Die 24-Stunden-Erreichbarkeit der Plattform zahlte sich aus: Die OFF-GRID Expo + Conference erreichte neue Zielgruppen und konnte den höchsten Anteil internationaler Teilnehmer bisher verzeichnen.

Erfolgreiche Plattform in schwierigen Zeiten

?Es ist uns gelungen, der internationalen Off-Grid-Branche in diesen schwierigen Zeiten eine Plattform für den Wissenstransfer, den Erfahrungsaustausch, die Neukundengewinnung und die Kontaktpflege zu bieten. Die digitale Transformation des Kongressmesseformats hat hervorragend funktioniert. Die Resonanz von Austellern, Teilnehmern und Referenten war durchweg positiv?, sagt Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg.

Bei der kommenden OFF-GRID Expo + Conference will Rau die gewonnenen Erkenntnisse nutzen und die Präsenzmesse um digitale Formate erweitern. Die nächste OFF-GRID Expo + Conference findet vom 02.12.2021 bis 03.12.2021 in Augsburg statt. Am Vortag, dem 01.12.2021, findet wie üblich der OEC TechDay statt.

Über die OFF-GRID Expo + Conference:

Die OFF-GRID Expo + Conference gilt als wichtigstes europäisches Off-Grid-Event der Branche, welche seit 2019 in der Messe Augsburg stattfindet. Für Experten aus rund 50 Ländern ist die OFF-GRID Expo + Conference die wichtigste Kongressmesse des Jahres in Europa. Offizieller Partner der Veranstaltung ist die Alliance for Rural Electrification (ARE).

Weitere Informationen: www.off-grid-expo.de

