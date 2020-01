Offener Brief an Bundeskanzlerin Angele Merkel. Unsinnige Behauptung in Neujahrsbotschaft.

Sehr geehrte Frau Merkel,

Ihre Neujahrsbotschaft “Die aus der Erderwärmung erwachsenden Krisen sind von Menschen verursacht” ist absolut falsch. Vermutlich haben Sie diese unsinnige Behauptung von einem unseriösen Klimaberater übernommen, der Hurrikane auf Verbrennungsabgase zurückführt (https://www.youtube.com/watch?v=XaTzTkyg05M).

Ihre Behauptung ist wissenschaftlich unhaltbar, weil die Absorption der 15µm-Strahlung längst gesättigt ist, siehe Enquete-Bericht des Bundestages. Einzelheiten siehe www.fachinfo.eu/fi100.pdf. Siehe auch “Klima-Manifest 2020; Die Sonne steuert unser Klima, nicht das CO2” der WerteUnion Bayern (https://konservativeraufbruch.de/klima-manifest-2020/).

Der Klima-Kult ist ein überaus einträgliches Geschäft, auch für unseriöse Wissenschaftler. Für dieses Geschäft werden den Bürgern Billionen Euro entwendet. Die meisten Bürger nehmen das nicht wahr, weil ihnen die entsprechenden Sachkenntnisse fehlen.

Sie haben einen neuen Ablasshandel eingeführt. Die Bürger können dem Klima-Fegefeuer entfliehen, wenn sie Klima-Steuern zahlen. Die neuen Sünden sind Auto-, Schiffs- und Flugreisen. Konsequenterweise müssen auch die alkoholische Gärung und das Ausatmen von Kohlendioxid besteuert werden, um eine “Dekarbonisierung” zu erreichen. Der Deutsche Umwelthilfe e.V. scheint Erfolg zu haben bei der Dezimierung der deutschen Automobilindustrie.

Dieses Schreiben kann verbreitet werden. Stichhaltige Gegenargumente erwarte ich nicht. Als Alternative zu Ihrer katastrophalen Klimapolitik kann ich nur die AfD erkennen, die jedoch wegen ihrer Islamkritik bekämpft wird.

Mit besorgten Grüßen

Hans Penner

