OHB erhält Auszeichnung als Top Employer 2020 (FOTO)

Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen desLuft- und Raumfahrtkonzerns OHB SE (Prime Standard, ISIN: DE0005936124), wurdefür das Jahr 2020 erstmals als Top Employer zertifiziert und gestern im Rahmendes DACH Certification Dinners in der Rheinterasse Düsseldorf offiziellausgezeichnet. Die Zertifizierung wird jährlich vom Top Employers Institutevergeben und richtet sich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in den Fokusihres unternehmerischen Handelns stellen und ihnen herausragendeArbeitsbedingungen bieten.

Als unabhängige Institution verantwortlich für die Zertifizierung ist das vor

über 25 Jahren in den Niederlanden gegründete Top Employers Institute. Dieses

ist die weltweit führende Autorität für die Zertifizierung besonders

mitarbeiterfreundlicher Arbeitsbedingungen. So wurden für das Jahr 2020 über

1.600 Top Employer in 119 Ländern und Regionen identifiziert und ausgezeichnet.

Mitarbeiterkonditionen auf dem Prüfstand

Der Zertifizierungsprozess setzt sich aus mehreren Phasen zusammen, die

nacheinander durchlaufen werden müssen. Er beginnt mit der Feststellung der

grundsätzlichen Teilnahmeeignung des Unternehmens und endet bei Erfüllung aller

notwendigen Voraussetzungen mit der Zertifizierung als Top Employer. Dazwischen

liegen mehrere Schritte der Evaluierung und Validierung. Einer dieser Schritte

ist ein aus 100 Fragen bestehender Fragebogen, der 600 Praktiken aus zehn

Praxisgebieten des Human-Resources-Bereichs untersucht. Dazu zählen

beispielsweise die Strategien zur Gewinnung neuer Talente und die

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, aber auch die angebotenen

Mitarbeitervorteile und die gelebte Unternehmenskultur. Nach Einreichung des

Fragebogens wird dieser geprüft und anschließend zusätzlich ein externer Audit

der Prozesse, Strukturen, Systeme und Daten des Unternehmens durchgeführt. OHB

erreichte dabei in allen Bereichen die erforderlichen Standards und konnte

insbesondere mit den technologiegestützten Prozessen zur Personalplanung und zur

Talentakquise punkten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen ist bei OHB zudem die

Nutzung digitaler Technologien im Bereich HR auf einem weit fortgeschrittenen

Stand.

Arbeit an den richtigen Themen

Ramona Stockinger, Direktorin HR People & Organisation Development bei OHB, ist

sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Zertifizierungsprozesses: “Wir haben in den

letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, ein professionelles und attraktives

Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Diese

Auszeichnung freut uns deshalb ganz besonders, da sie zeigt, dass wir an den

richtigen Themen gearbeitet haben und natürlich auch noch weiterhin arbeiten

werden.” Auch Marion Scott, Direktorin HR Operations, Policies & Controlling und

bei OHB für das Recruiting zuständig, freute sich über die Auszeichnung: “Wir

erhoffen uns, durch die Zertifizierung die Attraktivität des

Familienunternehmens OHB für Fachkräfte noch weiter gesteigert zu haben.”

