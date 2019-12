Ohne Ehering ins Eigenheim / Immobilienerwerb für unverheiratete Paare

Verliebt, verlobt, verheiratet – bei einer

Immobilienfinanzierung ist es grundsätzlich egal, ob Paare einen Trauschein

besitzen oder nicht. Denn für Kreditgeber zählt schlussendlich die Fähigkeit das

Darlehen zurückzuzahlen. Trotzdem müssen gerade unverheiratete Paare einige

wesentliche Dinge vor dem Kauf des Traumhauses beachten.

Gründliche Planung schafft Sicherheit

Anders als in einer Ehe ist eine Partnerschaft gesetzlich zunächst nicht

geregelt. Verheiratete Paare leben automatisch in einer Zugewinngemeinschaft.

Bei unverheirateten Paaren, auch wenn sie de facto wie ein Ehepaar leben, gilt

dies nicht und sie müssen sich selbst rechtlich absichern. “Auch wenn es absolut

unromantisch ist, so müssen unverheiratete Paare beim Immobilienkauf ein

Beziehungsaus als mögliches Szenario planen. Denn ohne vorherige Regelung

besteht die Gefahr, dass einer der beiden Partner im Trennungsfall leer

ausgeht”, erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des

Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).

Grundbucheinträge und Partnerschaftsverträge

Um klare Verhältnisse zu schaffen, sollten beide Partner im Grundbuch

eingetragen sein. Denn nur wer hier steht, ist auch Eigentümer der Immobilie.

Kommt es zur Trennung und nur ein Partner steht im Grundbuch, hat der andere

Partner kaum Möglichkeiten, um an sein Vermögen zu gelangen. “Eine vorherige

Einigung ist das A und O. So können Paare auch die Besitzverhältnisse nicht nur

50:50, sondern beispielsweise auf ein Drittel und zwei Drittel aufteilen. Gerade

wenn ein Partner deutlich mehr Kapital zur Finanzierung beiträgt, beugen sie so

eventuellen Streitigkeiten vor”, so Scharfenorth weiter. Alternativ können

unverheiratete Paare einen Partnerschaftsvertrag aufsetzen lassen. Hierin sind

Rechte und Pflichten, wie beispielsweise Zahlungsverpflichtungen, detailliert

geregelt, sodass beide Seiten abgesichert sind. Allerdings sollte er notariell

beglaubigt sein, um im Extremfall auch in einem Rechtsstreit als Grundlage zu

dienen.

Bis dass der Tod uns scheidet?

Ebenso traurig wie eine mögliche Trennung: Der Todesfall eines Partners. Erwägen

Paare den Kauf einer gemeinsamen Immobilie sollte unbedingt testamentarisch

festgehalten werden, wer die Immobilie erbt. Gibt es keine Regelung, greift die

gesetzliche Erbfolge und das bedeutet: “Der zurückbleibende Partner hat keinen

Anspruch auf den Eigentumsanteil des Verstorbenen. Stattdessen würden Kinder

oder andere Familienangehörige einen Teil oder das gesamte Eigenheim erben”,

weiß Scharfenorth. Nicht unerheblich ist auch die Erbschaftssteuer. Denn bei

unverheirateten Paaren gelten niedrigere Steuerfreibeträge. Wer alle negativen

Szenarios durchgegangen ist und den Ernstfall geregelt hat, kann sich entspannt

auf die Suche nach der passenden Finanzierung begeben. Individuelle Beispiele

ermitteln Interessierte schnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner

(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.

