Olaf Engler leitet Vertrieb Privatkunden bei Hartmann Tresore

Hartmann Tresore, der führende Anbieter von Qualitätstresoren in Europa hat sich zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie einen Retail-Experten an Bord geholt. Seit dem 1. Juni 2020 verantwortet Olaf Engler (49) als Vertriebsleiter das Geschäft für Privatkunden in Deutschland. Englers Karriere begann mit einer umfangreichen, handelsorientierten Ausbildung. Diverse Stationen mit Verantwortungen unter anderem für die Expansion mit dem Fokus auf Umsatz, Kennzahlen und Personalentwicklung folgten. Zuletzt war er für die Marken Kusmi Tea, LOV Tea und The Body Shop tätig. Er verfügt über eine hohe Expertise im Bereich der Festigung und der Transformation von Brands in B2C-Märkte. “Der hohe Qualitätsanspruch von Hartmann Tresore begeistert mich. Wir werden die Markenpräsenz des stationären Handels festigen und neue Kanäle zu testen, ohne den Blick auf den Online-Handel zu verlieren,” ist Olaf Engler überzeugt. Der Markenkern “Mit Sicherheit gut aufgehoben”, unterstützt die Botschaft, die Olaf Engler mit seiner Vertriebsmannschaft, die auf sieben Niederlassungen in Deutschland verteilt ist, den Privatkunden näher bringen will. “Tresore sind viel mehr als reine Metallschränke. Die sichere Aufbewahrung von wertvollen Gegenständen und von unersetzlichen Erinnerungen ist hoch emotional. Zusammen mit höchster Qualität und dem Rundum-Service bieten wir unseren Kunden/innen Schutz und Sicherheit.”, so Olaf Engler. Für Engler sind die Voraussetzungen für den Erfolg schon da: Ein Familienunternehmen, das gemäß den Werten einer Familie handelt, ein solider und verlässlicher Partner für Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner und der Wille mit Innovationen immer nah an den Bedürfnissen der Kunden zu sein.

Olaf Engler berichtet an Markus Hartmann, Vorstand Vertrieb der Hartmann Tresore.