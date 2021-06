Olaf Harbert wird neuer CEO von Tempo-Team Personaldienstleistungen

Olaf Harbert ist seit 01.06.2021 Chief Executive Officer (CEO) des Personaldienstleisters Tempo-Team. Er blickt auf fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Zeitarbeit zurück. Zuletzt war er in der Geschäftsführung bei Randstad Deutschland tätig. Seine umfangreichen Kenntnisse und Kontakte stellt er nun als neuer Hauptgeschäftsführer Tempo-Team Deutschland zur Verfügung.

?Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben als CEO von Tempo-Team?, erklärt Olaf Harbert. ?Nachdem ich bei Randstad in den letzten Jahren die Region Norddeutschland betreut habe, kann ich bei Tempo-Team nun wieder deutschlandweit aktiv werden und meinen Beitrag dazu leisten, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen.?

Die Zeichen bei Tempo-Team stehen weiter auf Wachstum. Seit der Umbenennung von Team BS in Tempo-Team und der damit verbundenen Neuausrichtung hat der Personaldienstleister Umsatz und Mitarbeiterzahl vervielfacht. Diese Entwicklung soll in den nächsten Jahren fortgeführt und die Bedeutung der Marke Tempo-Team in der deutschen Personalbranche weiter gesteigert werden.

?Unternehmenswachstum, das Schaffen neuer Strukturen sowie Wandel und Veränderungen zum Positiven begeistern mich?, so Olaf Harbert. Für die anstehenden Aufgaben scheint er als CEO von Tempo-Team die ideale Besetzung. In den vergangenen 27 Jahren hat er bei Randstad Deutschland den Wandel vom mittelständischen Personaldienstleister zum Konzern hautnah miterlebt und in führender Funktion mitgestaltet.

Diese Erfahrung bringt Olaf Harbert mit ein, ebenso eine Vielzahl an Kontakten. Auch international ist er in der gesamten Randstad Gruppe sowie mit den Tempo-Team Schwesterunternehmen in Belgien und den Niederlanden bestens vernetzt und möchte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit intensivieren.

Über Olaf Harbert

Nach seinem Abitur absolvierte Olaf Harbert eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, sowie eine weitere Ausbildung zum EDV-Kaufmann. Im Anschluss erwarb er über mehrere Jahre umfassende praktische Kenntnisse als Vertriebsleiter in unterschiedlichen Branchen.

1994 startete er seine Tätigkeit bei Randstad und verfolgte die klassische Vertriebslaufbahn, über die Positionen Leiter Niederlassung, District Manager, Commercial Manager und schließlich Director Inhouse Services. Ab 2009 war Olaf Harbert Mitglied der Geschäftsführung von Randstad Deutschland. Zuletzt verantwortete er als Managing Director Operations die Business Area North.

Über Tempo-Team Personaldienstleistungen

Tempo-Team Personaldienstleistungen versteht sich als der ideale Partner für alle Belange rund um Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Menschen, die einen neuen Job oder eine neue berufliche Perspektive suchen als auch für Unternehmen, die sich qualifizierte und motivierte neue Mitarbeiter wünschen.

Tempo-Team ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern.

Ebenso steht Tempo-Team für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, das durch die Entwicklung und Bereitstellung cleverer digitaler Lösungen und Tools für die Personalarbeit zusätzlich ergänzt wird.

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen.