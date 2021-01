OLYMP beauftragt PAYONE mit der Zahlungsabwicklung im POS- und E-Commerce-Geschäft

PAYONE, Joint Venture von Worldline, dem europäischen Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, sowie der DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, verantwortet die gesamte Zahlungsabwicklung im stationären Filial- wie im E-Commerce-Geschäft für OLYMP, Marktführer für Herrenoberhemden in Deutschland.

Die PAYONE GmbH hat zum 1. September 2020 die Verantwortung für die Abwicklung aller Zahlungen in mehr als 50 Store-Filialen in Deutschland, Österreich, Ungarn, Frankreich und den Niederlanden des international tätigen Bekleidungsspezialisten sowie die gesamte Abwicklung aller Zahlungen im Online-Geschäft übernommen. Diese Dienstleistung umfasst alle Zahlungen über Mastercard, Visa, AMEX, JCB, Diners/Discover, UnionPay und girocard.

Mark Bezner, geschäftsführender Gesellschafter der OLYMP Bezner KG, kommentiert: ?An das überaus sensible Thema der bargeldlosen Zahlungsabwicklung legen wir dieselben kompromisslosen Qualitätsmaßstäbe wie an unsere hochwertigen Bekleidungsprodukte. Mit PAYONE haben wir einen erfahrenen Partner an der Seite, dessen Leistungen, Lösungsansätze und Beratung uns bereits im Vorfeld unserer Geschäftsbeziehung überzeugt haben.?

Niklaus Santschi, Vorsitzender der Geschäftsführung von PAYONE, ergänzt: ?In den letzten Jahren hat OLYMP einen starken Wachstumskurs auch außerhalb seines Kernmarktes Deutschland vorgelegt. Wir freuen uns, diese positive Geschäftsentwicklung mit unseren Payment-Services zu unterstützen und mittel- bis langfristig um intelligente neue kundenfreundliche Lösungen auszubauen.?