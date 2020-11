Omada präsentiert Identity Cloud Accelerator

Omada A/S (?Omada?), global führendes Unternehmen für Identity Governance and Administration (IGA)-Software und -Services, stellt heute seinen Omada Identity Cloud Accelerator vor, mit dem Unternehmen in nur 12 Wochen modernste IGA-Lösungen einführen können. Die Einführung des Omada Accelerator-Projektangebotes erfolgt kurz nach Vorstellung der neuen Generation der Omada Identity Cloud und beschleunigt Implementierungsprozesse. Kunden erhalten somit schneller den gewünschten Mehrwert.

Time-to-value gilt traditionell als Hindernis bei der Umsetzung von IGA-Upgrades und ?Implementierungen. Dennoch müssen Unternehmen die Migration von ihren Bestandssystemen vollziehen, wenn Faktoren wie Skalierbarkeit und Cost of Ownership sie daran hindern, aktuelle Sicherheits- und Unternehmensanforderungen zu erfüllen. Implementierungs- und Migrationsprozesse werden oft durch zahlreiche komplexe Prozess- und individuelle Anpassungsschritte verzögert.

Das Omada Accelerator-Projekt standardisiert die Implementierung und Anpassung mit einem Best-Practice-Framework zu einem Lösungs-Design und -Deployment, welches die Risiken für Kunden senkt. Omada hat bereits in nur 12 Wochen erfolgreiche IGA-Implementierungen umgesetzt.?

Das Omada Accelerator-Projekt bietet Kunden folgende Vorteile:

Umfassende Omada Identity Cloud-Implementierung durch drei Service-Phasen: Integration, Staging und Produktion

Umfassenden Anbindung an autoritative Quellen und Microsoft Active Directory

Vollständige Integration in ein kritisches Business-System

Eine Reihe von Governance- und Self-Service-Funktionen

Grundlegendes Rollenmodell mit Birthrights und Zuweisungs-Regeln auf Basis von Identitäts-Attributen und Einführung in organisatorische Rollen

Self-Sufficiency-Training

Strategische, kundenspezifische Roadmap zur Umsetzung weiterer Anforderungen

Michael Garrett, CEO von Omada, freut sich: ?Mit dem Omada Accelerator unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre operative Effizienz und Flexibilität durch Omada Identity zu verbessern. Unser Accelerator macht es möglich, in nur drei Monaten eine automatische Provisionierung vorzunehmen und liefert so substanziellen Mehrwert und damit genau die Effizienz und Effektivität, die Unternehmen heute brauchen.??

Omada, global führendes Unternehmen im Bereich Identity Governance and Administration (IGA), bietet eine mit zahlreichen Features ausgestattete, ausgereifte Cloud-Native-IGA-Lösung, mit der Unternehmen Compliance-Vorgaben einhalten, Risiken senken und ihre Effizienz maximieren können. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Omada bietet innovatives Identity-Management für komplexe, hybride Umgebungen auf Basis unseres bewährten Best-Practices-Prozess-Framework- und Deployment-Ansatzes.

Weitere Informationen finden Sie unter [url=http://www.omada.net]www.omada.net[/url]