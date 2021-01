Online Azubi Speed-Dating im Handwerk

Durch die Schulschließungen, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angeordnet wurden, sind viele klassische Maßnahmen der Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler nicht mehr möglich. Handwerksbetriebe benötigen neue Kanäle, um künftige Nachwuchskräfte werben zu können. Die Handwerkskammern des Landes bieten zur Unterstützung nun ein virtuelles Azubi-Speed-Dating an.

„Das Handwerk sorgt traditionell mit seiner hohen Ausbildungsleistung für die Fachkräfte der Zukunft. Trotz Corona-Krise ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge weiter stabil. Allerdings: Unsere Betriebe haben in Zeiten von Schulschließungen, Absagen von Ausbildungsmessen und Kontaktbeschränkungen kaum Möglichkeiten, frühzeitig in Kontakt mit Schülerinnen und Schülern zu kommen, um sie auf die Vielfalt der Handwerksberufe aufmerksam zu machen. Deshalb ist das neue Azubi-Speed-Dating eine tolle Form, um Betriebe und potenzielle Nachwuchskräfte zusammenzubringen“, so Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil.

Das Online-Speed-Dating im Handwerk findet im Aktionszeitraum vom 1. März bis zum 30. April 2021 statt. „Aber bereits jetzt können sich Ausbildungsbetriebe auf der digitalen Dating-Plattform registrieren“, erklärt Christiane Simon, die das Projekt bei der Handwerkskammer Karlsruhe betreut. Unternehmen können ihre Eckdaten auf der Plattform www.hwk-karlsruhe.de/azubi-speed-dating einstellen. Das funktioniert in wenigen Schritten über ein Online-Formular. „Dort können sie ihre offenen Lehrstellen eintragen sowie einen Ansprechpartner, Betriebslogo und mögliche Gesprächstermine eingeben“, so Simon weiter.

Ab Mitte Februar werden die Ausbildungsangebote veröffentlicht. Schülerinnen und Schüler können dort nach freien Lehrstellen suchen und bei Interesse ein 10 – 15-minütiges Kennenlerngespräch buchen.

Die Teilnahme ist für beide Seiten kostenfrei und technisch einfach zu handhaben.