Online Edelmetall-Kongress am 26./27. Juni

Nur noch ein paar Tage und dann ist es so weit!

Am 26. und 27. Juni werden wir für Sie mit dem Elementum Online-Kongress Vision 2020 die Veranstaltung der Extraklasse starten!

Auch aufgrund der Corona-Krise, durch die viele Anleger wegen der starken Schwankungen an den Märkten verunsichert sind, packen wir diese Gelegenheit am Schopf und veranstalten mit über 20 Top-Experten diesen Online-Kongress. Wir erweitern also unser Angebot für Sie und werden unsere zukünftigen Präsenzveranstaltungen damit ergänzen.

Online-Kongresse bieten eine große Chance für unsere Kunden und Interessenten:

Es ist uns ein Herzenswunsch, mit den Vorträgen unserer Top-Experten das ultimative Finanzwissen weiterzugeben, so dass Sie erfahren, Ihr Vermögen besser abzusichern und zu vermehren, so dass Sie die finanzielle Freiheit erlangen. Das World Wide Web bietet uns die Möglichkeit, hiermit viel mehr Menschen zu erreichen, als es offline möglich wäre. Standortunabhängig und mit enorm erhöhten Kapazitäten.

Zu dem ersten Online-Kongress Vision am 26. und 27. Juni haben wir ganz viele besondere Gäste für Sie eingeladen: Dr. Marc Faber, Gerald Celente, Ronald-Peter Stöferle, Thorsten Schulte, Professor Dr. Philipp Bagus, Dimitri Speck, Peter Härtling, Professor Dr. Philipp Schade u.v.m.

Sie werden ihr geballtes Wissen in ihren exklusiven Vorträgen zu den Themen “Wohlstand aufbauen und absichern”, “Die aktuelle Lage an den Finanzmärkten”, “Deshalb sind physische Edelmetalle für jede Familie und jedes Unternehmen so wichtig”, “So holen Sie mehr aus Versicherungen heraus und investieren in die Zukunft” und “Gesundheit und Wohlbefinden steigern” präsentieren.

Diese zwei Tage werden also unfassbar informativ und sehr spannend! Wir freuen uns bereits darauf!

Auch wenn wir mit unseren Kongressen jetzt online gehen, bedeutet das nicht, dass wir in Zukunft auf unsere großen, äußerst beliebten Präsenzveranstaltungen verzichten möchten. Wir erweitern mit dem Online-Kongress lediglich unser Angebot, um noch mehr Expertenwissen an unsere Kunden weitergeben.

Wir freuen uns darauf, auch Sie bei diesem Schritt in eine neue Ära von Elementum begrüßen zu dürfen.

Falls Sie sich noch nicht für den Online-Kongress-Vision 2020 angemeldet haben, stellen wir Ihnen hier den Link dazu bereit:

Herzliche Grüße

Ihr Team von Elementum