Online-Event: Digitale Möglichkeiten ausschöpfen mit Salesforce

Auf dem digitalen ec4u CRM Summercamp am 16. Juli 2020 stellen die Salesforce-Partner die.interaktiven, Salesfive und ec4u expert consulting ag zusammen mit Salesforce-Kunden Einsatzmöglichkeiten der Plattform, neue Features und Use Cases aus der Praxis vor, um insbesondere im aktuellen Kontext heraus die richtigen Technologien zu nutzen und so standfest in Krisen zu agieren.

Mehr Informationen sowie das Anmeldeformular erhalten Sie auf der Eventseite des ec4u CRM Summercamp.

ec4u CRM Summercamp: Salesforce-Partner laden zum Informations-Event

Die Salesforce-Partner Salesfive, DIA die.interaktiven und ec4u haben sich für ein interaktives, virtuelles Event zusammengetan, um in gemütlicher (digitaler) Lagerfeuer-Atmosphäre beim CRM Summercamp die neusten Einsatzmöglichkeiten, Funktionen und Use Cases der Salesforce-Plattform vorzustellen.

Am 16. Juli sind Interessierte aus allen Branchen, für B2B wie auch B2C eingeladen, sich einen Eindruck über die Produkt- und Funktionswelt von Salesforce zu verschaffen.

Einblicke aus der Praxis bieten dabei auch Kunden Use Cases. So stellt Daniel Gehring, Chief Information and Operating Officer bei? Orsay vor, wie das Retail-Unternehmen mit Salesforce globale, personalisierte Loyalty-Programme aufsetzen konnte.

Weitere Agenda-Themen:

Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz und dem IoT

Effizienz steigern durch Prozessautomatisierung

Low Code-Optionen für individuelle Nutzer-Apps

Salesforce Summer 20 Release Highlights

u.v.m.

Die vollständige Agenda können Sie sich hier ansehen.

Salesforce-Einblicke für Kunden und Interessierte

“Mit dem Event wollen wir Salesforce-Kunden und Interessierte ansprechen und zwar in einer gemütlichen, virtuellen Umgebung und ihnen den Pfad zum Digital Champion vorstellen. Jeder kann sich spontan zuschalten und kann sich interaktiv beteiligen, Fragen stellen und mit Experten im Chat in den Dialog gehen”, erklärt Christina Ferroni, Manager Business Development bei ec4u und am 16. Juli die Gastgeberin und Moderatorin im ec4u Live-Studio in Böblingen, von wo aus das Event ausgetragen wird. “Wir werden die Unternehmensbereiche Marketing, Vertrieb und Service beleuchten, einen Blick auf einzelne Branchenbeispiele werfen und die neusten Salesforce-Produkte vorstellen.”

Ohana bedeutet –Familie–: Gemeinsam stark für Salesforce-Kunden

Ganz besonders die Partnerschaft mit Salesfive, ec4u und DIA die.interaktiven macht das Event zu einem ganz besonderen Ereignis, erläutert Christina Ferroni. “Die Salesforce Unternehmenskultur –Ohana– beschreibt eine umsichtige Zusammenarbeit, eine Art Familie, die sich gegenseitig unterstützt und verstärkt. Dass wir das Event gemeinsam organisieren trägt dazu bei, dass Teilnehmer einen umfassenden Blick und verschiedene Perspektiven auf Best Practices, Einsatzbereiche, Branchenlösungen und Funktionalitäten erhalten und ich freue mich sehr, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, um am 16. Juli ein tolles Programm zu präsentieren.

Interessierte und Teilnehmer können sich kostenlos zum Event anmelden. Wer am Tag des Events keine Zeit hat, für den lohnt sich die Anmeldung trotzdem. Das Event wird aufgezeichnet und im Anschluss mit weiteren Informationsmaterialien an die Teilnehmer verschickt.

Die Organisatoren:

Salesfive ist ein ganzheitlicher Digitalisierungspartner für Unternehmen mit einer umfassenden Expertise und Know-how in allen Salesforce-Clouds und vier Standorten in der DACH-Region. Salesfive betreut Unternehmen aller Größen mit Salesforce-Erfahrung aus Consultant-, Entwickler- und Nutzersicht und ist ein Salesforce Boutique Partner auf Augenhöhe.

Zum Webauftritt von Salesfive

die.interaktiven bzw. DIA verbindet Marketing-, Prozess- und IT-Know-how und entwickelt daraus integrierte Lösungen für Marketing, Vertrieb und Service kombiniert mit exzellenten Kundenerlebnis. Die “neue Art der Unternehmensberatung” hat ihren Standort in Wetzlar und betreut Kunden mit über 100 erfahrenen Experten sowohl strategisch als auch operativ bei der Umsetzung interaktiver Projekte im Zuge der digitalen Transformation.

Zum Webauftritt von DIA die.interaktiven

ec4u ist ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Kundenmanagement und hilft ihren Kunden bei der digitalen Transformation der geschäftskritischen Prozesse in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service – über den gesamten Lebenszyklus (?Customer Journey?). Technologisch setzt die ec4u auf die aktuellen Marktführer im Kundenmanagement-Umfeld: Oracle, Salesforce und Microsoft. Sie ist mit mehr als 350 Mitarbeitern, 12 Standorten und über 800 Projekten weltweit rund um das Kundenmanagement erfolgreich aktiv.

Zum Webauftritt der ec4u

Melden Sie sich jetzt kostenlos zum Event an.

Mehr Infos und Anmeldung

