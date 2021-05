Online Events sind mehr als Kopien ihrer analogen Vorbilder

Seit 35 Jahren ist die IHK Nord Westfalen Ausrichterin der regionalen Vorausscheidung zum bundesweiten Wettbewerb ?Jugend forscht?. Schon in der analogen Veranstaltung früherer Jahre war die Organisation von Teilnehmern und Juroren anspruchsvoll. In diesem Jahr standen die Veranstalter vor der Herausforderung, 137 junge Forscherinnen und Forscher aus 23 Schulen des Münsterlandes, aufgeteilt in 7 Fachgruppen eine digitale Möglichkeit zu eröffnen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Die Münsteraner IT-Managementberatung noventum consulting wurde mit der technischen Umsetzung beauftragt und setzte zusammen mit Dr. Eckhard Göske, dem Leiter der IHK-Industrieabteilung, das mehrtägige Event um.

Seit 2020 sind Online-Events auf dem Weg, zum neuen Standard zu werden

Die Covid 19 Pandemie zwang schon im letzten Jahr viele Veranstalter öffentlicher Events dazu, Konzepte für eine digitale Umsetzung zu entwerfen, so auch die IHK Nord Westfalen. Zusammen mit dem IT-Forum Nord Westfalen sowie dem digital hub Münsterland veranstaltete die IHK den IT-Strategie Kongress für über 500 Teilnehmer:innen. Konzept und technische Umsetzung lieferten auch dazu Berater von noventum consulting.

Die noventum consulting GmbH ist eine international tätige IT Management Beratung.

1996 in Münster gegründet, ist noventum heute mit über 100 Mitarbeitern in Münster und Düsseldorf vertreten. In Luxemburg arbeitet ein selbständiges noventum-Partnerunternehmen.

Geschäftsführender Gesellschafter ist Uwe Rotermund.

noventum consulting unterstützt seine Kunden bei ihren IT-Herausforderungen und in ihrem Bemühen um eine moderne Unternehmenskultur.

Kunden sind überwiegend Dax-Konzerne sowie mittelständische Unternehmen und Organisationen mit großer IT-Infrastruktur.