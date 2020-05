Online-Geschäft von RED ZAC ging durch die Decke

Der RED ZAC Onlineshop bereitete in den vergangenen Wochen viel Freude. ?Was wir in den vergangenen zwei Monaten als Team mit unseren Fachhändlern auf die Beine gestellt haben, ist schlicht unglaublich. Unsere jahrelange Investition in einen starken Webshop verbunden mit höchster Beratungskompetenz hat sich nun richtig ausgezahlt?, freut sich Euronics-Vorstand Peter Osel. Während der Krise und den geschlossenen Geschäften haben die Online-Umsätze in den ersten vier Monaten 2020 den zweieinhalbfachen Wert des Online-Jahresumsatzes 2019 erreicht. Sowohl im März als auch im April wurde online mehr umgesetzt, als im gesamten Jahr 2019. Beachtlich: Betrachtet man nur die Onlineumsätze während des Lockdowns, liegen diese in diesem Zeitraum um das 25-fache über dem Vorjahr.

?Möglich war dieser Erfolg nur mit den höchst motivierten, eigentümergeführten Retail-Unternehmern, die eigentlich mit dem Rücken zur Wand standen und außer ihrer Beratungskompetenz, ihrem Herzblut und unserem großen Vertriebsnetz nichts hatten, außer ihrer Motivation?, bestätigt auch Neo-Marketingchef Brendan Lenane. Und noch ein paar interessante Details: ?Die Umsatzentwicklung folgte fast deckungsgleich der Corona-Infektionskurve mit Höhepunkten Ende März und Anfang April. Besonders freut es mich auch, dass die Umsätze gleichmäßig über Österreich verteilt waren ? es konnten also alle unsere Mitglieder davon profitieren?, so Lenane.

ELEKTROJOURNAL von Christian Lanner

ICONPARC ist ein Softwareunternehmen und entwickelt seit 22 Jahren Digitalkonzepte & maßgeschneiderte Softwarelösungen für namhafte Hersteller, Großhändler und Einzelhändler. Unsere maßgeschneiderten Softwarelösungen generieren für jeden unserer Kunden einen jährlichen Digital-Umsatz von min. 25 Mio. ? – teilweise auch jenseits von 100 Mio. ?. Die Unternehmen unserer Kunden sind damit zukunftssicher und deren Unternehmenswerte steigen.