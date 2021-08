Online in der Cloud unterschreiben– 10 elektronische digitale Unterschriften pro Monat kostenlos

StepOver aus Stuttgart bietet seit fast 20 Jahren umfassende und erprobte Lösungen für die digitale elektronische Signatur an – ob zertifikatsbasiert oder handgeschrieben, ob auf dem Smartphone, Tablet, PC oder Unterschriftenpad.Die Cloud Lösung zur elektronischen digitalen Unterschrift von StepOver heißt webSignatureOffice.Mit nur wenigen Klicks können sie sich kostenlos registrieren und sofort loslegen. Und so einfach funktioniert die elektronische Unterschrift in der Cloud:

Definieren Sie die Unterschriftfelder auf ihrem PDF Dokument mit einem Mausklick

Bestimmen Sie wie unterschrieben werden soll, mit einem Klick, dem Smartphone, Tablet, PC oder Unterschriftpad

Versenden Sie das Dokument per Email

Einfacher und effizienter geht es wirklich nicht. Und man braucht zum Unterschreiben weder Drucker noch Scanner.

Und die ersten 10 Dokumente im Monat bekommen Sie von uns geschenkt.

Selbstverständlich „hosted in Germany“.

Mit der elektronischen digitalen Signatur Lösung von StepOver können Sie alle Facetten der elektronischen Unterschrift abbilden – ob in der Cloud, auf dem PC, einem Smartphone, Tablet oder Unterschriftenpad. Selbstverständlich integrierbar in ihre bestehenden Systeme und Prozesse. Sprechen Sie uns einfach an.

Die StepOver GmbH ist im Bereich der handgeschriebenen elektronischen Signatur derzeit weltweiter Technologie- und europäischer Marktführer. Das Stuttgarter Unternehmen entwickelt und fertigt Unterschriften-Erfassungsgeräte im eigenen Haus und bietet darüber hinaus mit seiner Palette an eigens entwickelter Anwendungssoftware und Programmierschnittstellen alle benötigten Funktionen, um ein beweissicheres System zur handgeschriebenen, biometrischen e-Signatur verwirklichen zu können.

Branchenübergreifend werden jedes Jahr etwa eine Million Unterschriften mit StepOver e-Signatur-Lösungen geleistet und dadurch der Medienbruch zwischen EDV und Papier weitgehend vermieden. Auf diese Weise können enorme Einsparungen erzielt werden. Allein den Papierverbrauch betrachtet, beläuft sich das Sparpotenzial aller sich gegenwärtig im Einsatz befindender StepOver Signaturpads auf rund 650 Tonnen Papier, die Jahr für Jahr NICHT bedruckt werden müssen. Nicht nur im Versicherungs- und Bankenwesen gilt die StepOver mit ihren technisch ausgefeilten Lösungen zur handgeschriebenen e-Signatur derzeit als Standard auf dem Weg zum papierlosen Büro.

Außerdem profiliert sich das Unternehmen in Punkto Sicherheit handgeschriebener, biometrischer e-Signaturen als kompetenter Wissensträger in der Branche. Mit transparenter Bereitstellung von Informationen und Offenlegung aller Verfahren berät StepOver Kunden sowie Interessenten umfassend über den Einsatz, die Risiken und die Technologie biometrischer e-Signaturen und leistet damit unermüdlich Pionierarbeit auf diesem für viele Kunden noch neuen Gebiet.

Die StepOver GmbH bietet ihren Kunden höchste Qualität, Sicherheit und Praktikabilität aus einer Hand.