Online-Konferenz o365Con 2020 mit AixConcept als Hauptsponsor

Der Schwerpunkt des pädagogischen Kongresses o365Con 2020 liegt auf digitaler Bildung und der Unterstützung des Unterrichts durch die Integration von IT. Lehrerinnen, Lehrer und Bildungsexperten stellen Ideen und Beispiele für digitale Bildung in unterschiedlichen Präsentationsformaten vor. Die Online-Konferenz o365 Convention 2020 erwartet mehr als 1000 Teilnehmer.

Die o365 Convention wurde vom österreichischen Mathematiklehrer und MIE Fellow Kurt Söser gegründet und findet nach 2019 zum zweiten Mal statt. Mehr als 80 Impulsvorträge, Praxisberichte und Kurzsessions von 50 Sprechern und Sprecherinnen werden diskutiert und stellen Ideen und Beispiele für digitale Bildung bereit. Zur Online-Konferenz werden mehr als 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Europa erwartet.

Kommunikation und Austausch zur digitalen Bildung

Die Konferenz findet in einer Microsoft-Teams-Umgebung statt. Teilnehmer und Teilnehmerinnen können sich bereits vor den Vorträgen informieren und sich innerhalb der geschützten Plattform unmittelbar austauschen. Neben Quick-Tipps und Videos finden täglich Live-Sessions von bis zu einer Stunde statt, die als Grundlage für Diskussionen und Vertiefung dienen.

Kurt Söser erläutert: “Das Format kommt an. Bereits im letzten Jahr gab es mehr als 1200 Teilnehmer. Und auch heuer sind Inhalte und Speaker sensationell.” Und Thomas Jordans, Gesellschafter Geschäftsführer von AixConcept , ergänzt: “Die o365Con bietet Top-Informationen für alle, die sich mit Schul-IT beschäftigen. Wir zeigen mit unseren Sessions auf, was mit einer integrierten Lösung wie MNSpro Cloud in der Schule alles möglich ist. Wir freuen uns sehr auf den Austausch und die Diskussionen.”

Kostenlose Anmeldung bis zum 8. März

Am 15.März startet das Online-Event, für das Interessenten sich noch bis zum 8. März anmelden können. Die Inhalte werden auch nach der Convention weiterhin online zur Verfügung stehen.

Über Kurt Söser

Der Veranstalter der o365 Convention Kurt Söser ist Lehrer in Österreich. Söser ist seit vielen Jahren als Vorreiter bei der Digitalisierung von Schulen im deutschsprachigen Raum bekannt. Office365, Flipped Classroom und OneNote für Lehrende gehören ebenso zu seinem Themengebiet wie die “kurtrocks”-Events und Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik.

