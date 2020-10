Online-Leseverhalten und Content-Wahrnehmung in den B2B IT-Fachmedien

?Content is King” ist nicht nur ein Zitat aus einem Essay von Microsoft-Gründer Bill Gates, sondern eine Feststellung in der heutigen Welt des Online-Marketings. Schon damals beschrieb Bill Gates die Zukunft des Internets als Marktplatz für Inhalte. Im digitalen Zeitalter holen wir einen Schritt weiter aus: Content stillt Bedürfnisse der Leser ? Content wird täglich konsumiert. Teilweise wird der Content schneller produziert als er konsumiert werden kann.

Diese Umfrage im Rahmen einer Masterarbeit, beschäftigt sich mit dem Problem der Content Wahrnehmung und des Leseverhaltens in den B2B Fachmedien der IT-Branche, welches in den letzten Jahren durch die Digitalisierung überwiegend Online verlagert wurde.

Das?Ergebnis, soll das optimale Leseerlebnis dieser Zielgruppe, anhand der psychologischen Einflussfaktoren wie Bild, Überschrift, Textlänge und Zeit, konzipieren.

Die Umfrage dauert nur 3 Minuten und ist anonymisiert:??

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=916564X245883567X74492

www.it-daily.net

Ulrich Parthier

it verlag GmbH, Ludwig-Ganghofer-Str. 51, 83624 Otterfing

Telefon: +49-8104-649414, E-Mail: u.parthier@it-verlag.de

