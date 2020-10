Online Marketing Schulungen von TILL.DE – Winter 2020

TILL.DE Academy in der Corona Krise

Im Rahmen der Corona-Vorsorge bieten wir bevorzugt Webinare an. Auf Anfrage haben wir unsere Präsenzveranstaltungen wieder aufgenommen. Dabei wollen wir gemeinsam mit allen Seminarteilnehmern für einen bestmöglichen Hygieneschutz sorgen:

-Tragen eines Mund- und Nasenschutzes

-Regelmäßiges Händewaschen

-Benutzen von Desinfektionsmittel

-Einhalten von 1,50 m Mindestabstand

-Schutzwände aus Plexiglas im Seminarraum

-Regelmäßiges lüften und desinfizieren der Seminarräume

Google Ads Seminare

Das Google Ads Seminar behandelt die Schaltung von Werbung im Internet und besonders in der Suchmaschine ?Google?. Neben der optimalen Marketingstrategie mit Google Ads werden auch praktische Themen wie die Einrichtung eines Kontos und die Optimierung von Suchbegriffen erklärt. Das Google Ads Seminar wird in den Wissensstufen ?Basic? für Anfänger und in ?Advanced? für Fortgeschrittene angeboten. Teilnehmer des Google Ads Advanced Seminars bewerteten das Seminar wie folgt: ?Die kleine Runde, in der wir waren, hat großen Spaß gemacht und ermöglichte es das Wissen gut aufzunehmen.? Der Leiter der Seminare ist der Geschäftsführer und zertifizierter Google Trainer Joachim Schröder.

Google Analytics Seminare

In den Google Analytics Seminaren wird den Teilnehmern das Wissen vermittelt, wie sie die Performance ihrer Website analysieren können. Sie lernen zielgerichtet und anschaulich, wie Google Analytics funktioniert und wie es besonders effektiv für die eigene Website genutzt werden kann. Das Google Analytics Seminar wird ebenfalls für Einsteiger als ?Basic Seminar? und für Fortgeschrittene als ?Advanced Seminar? angeboten.

Google My Business Seminare

Google My Business ist der sogenannte ?Branchenbuch-Eintrag? bei Google. Ihr Unternehmen ist dann über Google Maps oder auch der Google Suche besser sichtbar. Im Google My Business Webinar erfahren Sie, wie ein My Business Eintrag richtig erstellt und auch optimiert wird.

TILL.DE Academy Inhouse Seminare

Zusätzlich bietet die Google Premium Partner Agentur TILL.DE auch individuelle Seminare an. Diese sogenannten ?Inhouse Seminare? finden im Unternehmen des Kunden statt und behandeln die Themen und den Schwierigkeitsgrad, die der Kunde sich wünscht.

TILL.DE Academy Webinare

TILL.DE bietet alle Themenbereiche auch als Webinar an. Dies gilt für offene Seminare und Inhouse Seminare. Das für die Online Marketing Webinare genutzte Tool Google Meet stellt eine praktische Alternative zum klassischen Seminar dar. So sparen Sie die Anreise und können sich die Inhalte an dem von Ihnen gewünschten Ort vermitteln lassen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit aktiv Fragen zu stellen. Über den Shared Screen des Trainers hat der Webinar-Teilnehmer einen idealen Blick auf die Präsentation oder das Tool, in dem gerade gearbeitet wird. Aus praktischen Gründen und zum Vorteil der Konzentration teilen wir die Trainings in zwei halbe Tage auf.

Eine Besonderheit der Online Marketing Seminare von TILL.DE ist auch, dass die Gruppengröße bewusst klein gehalten wird. So kann der Trainer auf Zwischenfragen eingehen und sich individuell auf die Gruppe einstellen.

Seminartermine im Dezember 2020:

01.12.2020 Google Ads Basic Seminar

02.12.2020 Google Analytics Basic Seminar

Webinartermine im November 2020:

02.11.2020 Google Ads Basic Webinar

04.11.2020 Google Analytics Basic Webinar

09.11.2020 Google Ads Advanced Webinar

11.11.2020 Google Analytics Advanced Webinar

25.11.2020 Google My Business Webinar