Online-Meetings & Events gestalten und moderieren

Viele Unternehmen stehen aktuell corona-bedingt vor der Herausforderung Vertriebsmeetings, Trainings, Kick-offs und Teamentwicklungsmaßnahmen, die ansonsten als Präsenzveranstaltungen stattfinden, online durchzuführen. Andere möchten gerade rund um den Jahreswechsel mit ihren Mitarbeitern, die an verschiedenen Standorten arbeiten oder im Homeoffice oder gar in Kurzarbeit sind, gerne nochmals kommunizieren ? zum Beispiel um ihnen für die Leistung im zurückliegenden Jahr zu danken oder sie auf die Herausforderungen im neuen Jahr einzuschwören. Deshalb würden sie gerne ein Online-Event durchführen; auch damit die Beziehung zu den Mitarbeitern nicht bröckelt.

Die Praxis zeigt jedoch: Vielen Unternehmen fehlt das technische Know-how und die nötige Erfahrung, um Online-Events so zu gestalten, dass sie die gewünschte Wirkung erzielen. Zudem tauchen bei den Organisatoren und Moderatoren beim Wechsel von Präsenz- zu Online-Veranstaltungen oft viele verunsichernde Fragen auf. Diese können abhängig vom Ziel und Design der geplanten Veranstaltung zum Beispiel sein:

? Welche technischen Hilfsmittel brauchen wir, um das geplante Meeting zielgerecht aufzusetzen und durchzuführen?

? Wie binden wir virtuell alle Teilnehmer ein und vermitteln ihnen das Gefühl ?Ich werde als Person wahrgenommen??

? Wie schaffen wir die nötige Teamdynamik, den gewünschten Teamspirit auf Distanz?

? Wie erziele ich als Person mit meinem Worten, durch mein Auftreten die gewünschte Wirkung?

? Wie aktiviere ich die Teilnehmer, die ?still? vor ihrem Monitor sitzen?

Diese und viele weitere Fragen sorgen oft schon in der Vorbereitungsphase für Stress bei den Organisatoren ? primär weil ihnen die nötige Erfahrung noch fehlt.

Deshalb hat die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, ein neues Servicepaket für Unternehmen geschnürt. Sofern gewünscht unterstützen die beiden Agilen Transformer im Team von K&P und Onlinekommunikationsexperten Katja von Bergen und Ansgar Wimmer die Verantwortlichen in den Unternehmen beim Planen und Durchführen ihrer Online-Events ? unabhängig davon, ob es sich hierbei um Online-Meetings oder -Trainings oder rund um den Jahreswechsel zum Beispiel um virtuelle Weihnachtsfeiern, Jahres-Kick-offs für den Vertrieb oder Neujahrsempfänge für Schlüsselkunden handelt.

Auf Wunsch planen sie mit den Firmeninternen nicht nur das Design und den Ablauf ihrer Veranstaltungen, sondern übernehmen auch deren Moderation. Außerdem steuern sie die Technik im Hintergrund, so dass sich zum Beispiel die Geschäftsführer oder Vertriebsleiter der Unternehmen ganz auf ihren virtuellen Auftritt und die Teilnehmer konzentrieren können.

Personen und Organisationen, die sich für diese Serviceleistungen interessieren, finden nähere Infos hierüber auf der Webseite von Dr. Kraus & Partner (https://www.kraus-und-partner.de/virtuelle-zusammenarbeit-und-fuehrung) in der Rubrik ?Für Kunden? auf der Themen-Seite ?Virtuelle-Zusammenarbeit und Führung? unter Punkt 5. Sie können aber auch direkt Katja von Bergen kontaktieren (Mail: katja.vonbergen@krauspartner.de; Handy: +49 163-2673018).