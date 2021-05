Online-Messe Future Interactive ab 01. Juli 2021: 8Softübernimmt die Partnerschaft für die World of Security

Die vom 01. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 stattfindende Online-Messe Future Interactive hat mit der 8Soft GmbH eine Schirmherrin und Partnerin für die World of Security gewonnen. Die Spezialdistribution für IT-Security-Software mit fast 20 Jahren Expertise zeichnet im Rahmen der Future Interactive für die inhaltliche Gestaltung rund um IT-Security verantwortlich.

Die World of Security auf der Future Interactive thematisiert den mit Digitalisierung und Vernetzung steigenden Bedarf an Security-Lösungen in allen Unternehmen. Der aktuell veröffentlichte Report der NTT Ltd. bekräftigt den steigenden Bedarf: Der Global Threat Intelligence Report 2021 (GTIR) zeigt eine Covid-19-bedingte Zunahme der Cyberkriminalität um bis zu 300%. Hacker nutzen die derzeitige Ausnahmesituation, indem sie gängige Schwachstellen aus der Umstellung auf Remote-Arbeit ins Visier nehmen. Digitalisierungsprojekte – jeglicher Art – ohne einen Blick auf die IT-Security funktionieren nicht bzw. wären fahrlässig.

Die World of Security steht für einen ganzheitlichen Blick auf IT-Sicherheitslösungen und die Neuheiten aus dem IT-Security-Markt. In Vorträgen, Diskussionsrunden und Networking-Veranstaltungen steht der Austausch mit Gleichgesinnten und Experten im Vordergrund. Monatlich stattfindende Expertenrunden bieten kontinuierliche Informationen. An den Praxistagen wird der Bogen zu Best-Practice-Lösungen geschlagen und an konkreten Beispielen aus dem Umfeld Kunden, Mitarbeiter, Digitalisierung und Weiterbildung der Mehrwert dargestellt.

8Soft möchte mit der Beteiligung an der Future Interactive einen Beitrag zu mehr Awareness für IT-Security leisten. Denn die Praxis zeigt, dass viele Verantwortlich nicht nur zu wenig Bescheid wissen über das Thema, sondern auch häufig noch dem Irrglauben unterliegen „Es ist bisher gutgegangen…“.

Die Verbindung der verschiedenen Themenwelten der Future Interactive bietet wunderbare Voraussetzungen frische Leads zu generieren – solche, die sonst keine IT-(Security)-Messen besuchen. „Aussteller, die dieses Potenzial erkennen, werden profitieren.“, davon ist Sebastian Scheuring, 8Soft-Geschäftsführer fest überzeugt und lädt nicht nur die bestehenden 8Soft-Partner herzlich ein, sich aktiv an der World of Security zu beteiligen: „Gemeinsam erreichen wir mehr, das war schon immer mein Credo.“

Der Zugang zu den Veranstaltungen und zum Ausstellungsbereich der Future Interactive ist kostenfrei und nur für registrierte Besucher möglich.

https://future-interactive.de/

https://www.8soft.de/veranstaltungen/world-of-security-2021

Über den Veranstalter ? advantegy

Die Future Interactive wird veranstaltet durch die advantegy GmbH, die damit als Beratungsunternehmen für IT und Digitalisierung die eigene digitale Transformation weiterführt. So setzt advantegy neben neuen Konzepten in der Zusammenarbeit, in der Organisation und in der Struktur klar auf digitale Geschäftsmodelle. Das Unternehmen entwickelte 2019 mit der SaaS-Plattform Lexeffect ? eine KI-basierte Sprachanalyse zur Visualisierung von Wirkung in der Kommunikation ? als Basis für den Wandel im eigenen Beratungsgeschäft. Zu den Kunden der advantegy zählen mittelständische Unternehmen, Konzerne und der öffentliche Dienst.

8Soft ist ein Value Added Distributor mit Fokus auf Cybersecurity-Lösungen. Das Portfolio besteht aus explizit ausgesuchten Lösungen, die den 8Soft-Praxistest bestanden haben. Unter dem Motto: „IT Security, that–s us.“ pflegt das 8Soft-Team ein sehr enges Verhältnis zu seinen Resellern. – Feste Ansprechpartner, Partnerprogramm, MDF-Gelder, aber auch eine Vernetzung der Reseller untereinander sind bei 8Soft selbstverständlich. 8Soft GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Systemhauses bitbone AG in Würzburg. Sie wurde 2008 aus dem zuvor fünf Jahre bestehenden bitbone-Geschäftsbereich „Distribution“ als eigenständige Gesellschaft ausgegründet.