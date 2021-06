Online-Panel als Auftakt zur Konferenzmesse BYOND MOBILE

E.J. Krause & Associates und VNU Asia Pacific organisieren vom 16. bis 17. März 2022 ?BYOND MOBILE? in Bangkok, Thailand. Die Konferenz mit begleitender Fachausstellung und mehreren kurzen Webinaren und Meetups im Vorfeld widmet sich den Mobilfunknetzen der nächsten Generation und deren rasanten Auswirkungen auf die Entwicklung von Technologien im Bereich Industrie 4.0 in Südostasien. Die Veranstaltung mit dem Thema ?Die vernetzte Industrie: Das Potenzial der Ära des Internet der Dinge? wird im Samyan Mitrtown Hall in Bangkok stattfinden.

Mit der Integration von 5G können Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile gewinnen. Die Einführung von Mobilfunknetzen der nächsten Generation wird das Geschäftsleben radikal verändern und sich einschneidend auf die Anwendungsentwicklungen für das Internet der Dinge sowie die Verbreitung des Industriellen Internet auswirken.

Der Nutzen von 5G geht weit über ein schnelleres Internet hinaus ? es geht ?BYOND MOBILE?. Wenn alles miteinander in Echtzeit über das Mobile Internet verbunden ist, stößt die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in Branchen wie der Landwirtschaft, dem Gesundheitswesen, der Industrieproduktion und der Mobilität von Morgen in noch nie dagewesene Dimensionen vor.

So bietet die Technologie des 5G Netzes auch völlig neue Möglichkeiten und Informationstransfers in der Medizin und dem Gesundheitswesen.

Dazu startet BYOND MOBILE am 17. Juni 2021 das erste Webinar mit dem Thema ?5G Revolution im Digitalen Medizin- und Gesundheitsbereich?. Welche Auswirkungen und Chancen bringt die 5G Technololgie für die Telemedizin und wie beeinflusst sie das Gesundheitswesen für eine alternde Gesellschaft? Wie verändern Daten in Echtzeit die Präzisionsmedizin? Vorträge und eine anschließende Podiumsdiskussion geben Einblicke und Antworten. Laut Mark Wächter, einem langjährigen Mobile Strategy Consultant und in der Branche anerkannt als Mr. Mobile, dem Moderator der Präsentationsrunde und des Podiums, ist 5G ein Game Changer – auch und gerade für die Medizinbranche. Service-Angebote rund um Digital Health bekommen die notwendige technische Plattform für den langersehnten Durchbruch in der Nutzung!

Die kostenlose Teilnahme und Registrierung sind auf der Veranstaltungswebseite www.byondmobile.asia zu finden.

E.J.Krause & Associates, Inc. (EJK) wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C.

Die europäische Niederlassung hat ihren Sitz in Düsseldorf. In Asien ist das Untenehmen mit eigenen Büros in Peking und Tokio vertreten.

EJK organisiert Fachmessen und Konferenzen in verschiedenen Branchen und gilt mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet als einer der erfolgreichsten privaten Messeveranstalter weltweit.

www.ejkgermany.de

www.byondmobile.asia

www.ejkrause.com