Online-Plattform InSitu legt Preisobergrenze für Zeitarbeit in der Pflege fest / Berliner Anbieter will Preisspirale in der Pflege stoppen (FOTO)

Das Berliner Unternehmen InSitu gibt heute bekannt, einePreisobergrenze für die mit ihm kooperierenden Zeitarbeitsunternehmen im BereichPflege einzuführen. Ziel der Deckelung ist es, die in Teilen überhöhten Preisefür Leiharbeit auf ein adäquates Maß zu reduzieren. Der Einsatz von Zeitarbeitin der Pflege wird zunehmend problematisch, da sich die Arbeitsbedingungen desStammpersonals im Verhältnis zum Zeitarbeitspersonal dramatisch verschlechtern.Dies betrifft sowohl die Vergütung als auch die Flexibilität in derDienstplanung. Durch die Tarifbindung sind Krankenhäuser und Pflegeheime nursehr eingeschränkt wettbewerbsfähig in diesen beiden Feldern. Auch wenn derAnteil der Zeitarbeit immer noch gering ist, sieht der Berliner Senat dieGefahr, dass die Abwanderung in die Zeitarbeit weiterhin zunimmt und plantdeshalb ein Verbot der Zeitarbeit in der Pflege.

“Ein Verbot der Zeitarbeit löst das Problem nicht”, sagt Alexander Muschalle,

Gründer und Geschäftsführer von InSitu. “Wir möchten Zeitarbeit im Pflegesektor

im Sinne ihrer Flexibilität erhalten statt verbieten. Das funktioniert aber nur,

wenn diese langfristig auf ein wirtschaftliches und sozial verträgliches Maß

reduziert wird, das angemessene Löhne für alle erlaubt. Zeitarbeit kann die

Personalplanung sinnvoll ergänzen, muss aber weiterhin als Ausfallkonzept

betrachtet werden und nicht als Ersatz für Planstellen zu Lasten des

Stammpersonals.”

Die Preisobergrenze gilt ab dem 1. März 2020 für sämtliche über InSitu

vermittelten Zeitarbeitsangebote im Bereich Pflege. Die Plattform akzeptiert bei

den kooperierenden Zeitarbeitsunternehmen künftig nur noch Angebote, die

unterhalb der durch InSitu festgelegten Grenze liegen, die sich an der Höhe des

Tarifentgelts für Krankenhausunternehmen, TVöD-K, orientiert und die Nebenkosten

der Beschäftigung wie Sozialversicherungsbeiträge, Lohnfortzahlung, Kosten der

Verwaltung und Rekrutierung usw. berücksichtigt. Die Anpassung an den Zielwert

erfolgt schrittweise innerhalb von zehn Monaten.

Als Digital-Plattform kooperiert InSitu mit über 300 Zeitarbeitsfirmen, die

Pflegepersonal an Kliniken, Pflegeheime oder Seniorenheime vermitteln. Aktuell

erhält InSitu ein monatliches Volumen von 55.000 Personalanfragen, die das

Unternehmen mit einer Buchungsquote von 87% erfolgreich beantwortet.

“Wir möchten eine flexible Arbeitswelt im Pflegesektor schaffen, die alle

Beteiligten involviert und digital miteinander verbindet”, ergänzt Alexander

Muschalle. “Durch die Einführung der Preisobergrenze erwarten wir einen Rückgang

des Angebots und mittelfristig eine Annäherung der Löhne in der Zeitarbeit an

die des Stammpersonals. Wir hoffen, dadurch den rein monetären Anreiz, in die

Zeitarbeit zu wechseln, zu reduzieren und Krankenhäuser darin zu unterstützen,

ihren Versorgungsauftrag mit stabiler Personaldecke und einer entsprechenden

Qualität zu erfüllen.”

InSitu hat seit dem Start im Jahr 2015 deutschlandweit über eine Million

Pflegekräfte an über 8.500 Einsatzorte deutschlandweit vermittelt und sieht

einen steigenden Bedarf an Fachpersonal, nicht nur in Kliniken, sondern auch in

Pflege- und Seniorenheimen. Aktuell sind 25.000 Zeitarbeitskräfte auf der

Plattform registriert, 15.000 im Bereich Fachpflege. Im Mai 2019 attestierte die

Bundesagentur für Arbeit einen bundesweiten Fachkräftemangel, der mit einer

steigenden Nachfrage aufseiten der Betriebe einhergeht.

