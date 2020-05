Online Schulung: Ihr Einstieg ins Finanzmanagement

Mit dem Online Seminar Strategie + Unternehmensplanung + Budgetierung erlernen Sie folgendes Fachwissen:

> In unserem Grundlagenseminar erfahren Sie, wie eine zuverlässige Finanz- und Liquiditätsplanung in der Praxis aufgebaut werden kann.

> Wie sichere ich die Unternehmensliquidität dauerhaft ab?

> Wie wird der Liquiditätsbedarf zuverlässig ermittelt?

> Working Capital Management in der Praxis

> Kennzahlen für ein Liquiditäts-Frühwarnsystem

> Liquidität steuern und Überraschungen verhindern

Zielgruppe für das Seminar Strategie + Unternehmensplanung + Budgetierung

> Führungskräfte, auch aus nicht kaufmännischen Bereichen

> Mitarbeiter/Innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling.

Ihr Nutzen mit dem Seminar Strategie + Unternehmensplanung + Budgetierung

> Liquiditäts- und Finanzplanung Leitfaden für die Praxis Liquidität auf einen Blick – Aufbau und Struktur des Liquiditätsstatus

> Aufbau einer zuverlässigen Unternehmens- und Finanzplanung

> Liquidität richtig steuern und Überraschungen vermeiden

> Working Capital Management in der Praxis

> Liquiditätsvorsorge und Maßnahmen zur Liquiditätssicherung

Liquiditäts- und Finanzplanung – Leitfaden für die Praxis

> Welche Aufgaben hat die Finanzplanung im Tagesgeschäft?

> Finanzplanung bei einmaligen und bei wiederkehrenden

> Alle Finanzströme auf einen Blick-Aufbau eines Unternehmensreportings

> Zuverlässiges Risiko- und Liquiditätsfrühwarnsystem Aufbauen

> Liquidität planen – Liquidität absichern -Überraschungen verhindern

Liquidität auf einen Blick – Aufbau und Struktur des Liquiditätsstatus

> Ein- und Auszahlungen im Zeitablauf

> Liquiditätsstatus, Liquiditätsplanung und Bewegungsbilanz

> Zielsetzung: Richtige Planung der Ein- und Auszahlungen

Optimale Erstellung einer monatlichen Liquiditätsplanung

> Bausteine einer monatlichen, rollierenden Liquiditätsplanung

> Stufen des Planungsprozesses: Einzahlungen und Auszahlungen planen, Investitionen und Kapitalbewegungen einbeziehen, Ausgleichsmaßnahmen

> Datenquellen für eine zuverlässige Planung

> Wie minimiere ich die Finanzierungskosten?

> Wie sichere ich die Unternehmensliquidität?

> Leitfaden und Checklisten zur Steuerung der Liquidität

Aufbau einer zuverlässigen Unternehmens- und Finanzplanung

> Erstellen der Plan-Bilanz und der Plan-GuV

> Szenarien für die Unternehmensplanung

> Kennzahlen zur Unternehmens- und Finanzanalyse

– Fristenkongruente Finanzierung

– Liquiditätskennzahlen

– Verschuldungskennzahlen

– Risikofrühwarnkennzahlen

Liquidität richtig steuern und Überraschungen vermeiden – Working Capital Management in der Praxis

> Wie funktioniert der Geldkreislauf?

> Was ist Working Capital?

> Debitoren- und Kreditoren-Laufzeiten erfolgreich steuern

> Lagerumschlagshäufigkeit oder wie entwickelt sich der Vorratsbestand?

Liquiditätsvorsorge und Maßnahmen zur Liquiditätssicherung

> Instrumente für ein zuverlässiges Cash Management

> Leitfaden zum Beseitigen von “Liquiditätsfressern”

> Vergleich mit der Branche und dem Wettbewerb

– Optimierungsmöglichkeiten für mehr Liquidität

> Interner Nutzen: Liquiditätsspielräume schaffen, strukturelle Liquidität verbessern, Forderungsmanagement optimieren

> Externer Nutzen: Die richtige Finanzplanung für erfolgreiche Kreditverhandlungen und Ratinggespräche