Online-Seminar am 30. September mit Edelmetallexperte Dimitri Speck

Online-Seminar am Donnerstag, den 30. September 2021 um 19:00 Uhr ist es wieder soweit!

Elementum veranstaltet ein Online-Seminar für seine Kunden, Vermittler und Interessenten.

Melden Sie sich noch heute an, um sich einen Platz bei diesem exklusiven Online-Event zu sichern. Es erwartet Sie eine etwa einstündige Vortragsreihe mit spannenden und aktuellen Themen rund um Silber und Elementum.

„Die Silberhausse: Warum der Silberpreis noch viel weiter steigen dürfte“: Der bekannte Edelmetallexperte Dimitri Speck wird exklusiv für uns einen spannenden und brandaktuellen Vortrag über den Silberpreis und die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen halten. Sie werden erfahren, wieso Silber stärker als Gold während den kommenden Jahren ansteigen sollte und die aktuellen Marktpreise als günstig für Investitionen angesehen werden.

Silber-Marktupdate: Als Vorredner wird Stephan Bogner kurz die aktuellen Entwicklungen im Silbermarkt beleuchten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Edelmetalle ganz bequem von zu Hause oder im Büro. Laden Sie Ihre Freunde und Bekannte ein, um live bei diesem exklusiven Online-Seminar dabei zu sein.

Hier geht es zur Anmeldung

Unsere Erfahrung im Edelmetall- und Finanzmarkt führte im Jahr 2007 zur Gründung der Elementum – Ihrem kompetenten Partner für Investitionen (Ein- und Verkauf) in physischen Edelmetallen. Seither erblickten in ganz Europa 5 eigenständige Elementum-Unternehmen das Licht der Edelmetall-Welt in der Schweiz, Deutschland, Slowenien, Kroatien und Portugal. Weitere Länder befinden sich derzeit im Aufbau.

Die in der Schweiz ansässige Elementum International AG ist ausschließlich auf die Lagerung von Edelmetallen in der Schweiz spezialisiert und führt demnach keine Beratung und auch keinen Handel mit Edelmetallen oder sonstigen Waren durch. Bitte wenden Sie sich an die nationalen Elementum-Unternehmen, um Informationen über den physischen Edelmetall-Kauf und -Verkauf sowie die anschließende Einlagerung im St. Gotthard Hochsicherheitslager zu erhalten.

In den Zentralalpen der Schweiz befindet sich im St. Gotthard-Gebirgsmassiv ein modernes Hochsicherheitslager, in dessen Tresorräumen wir die Edelmetalle unserer Kunden lagern. Nachdem die Bunkeranlagen ursprünglich zum Schutz während dem 2. Weltkrieg gebaut und später von der Schweizer Nationalbank und Regierung genutzt wurde, sind diese seit Jahren in Privatbesitz und sind mit modernsten Sicherheitsstandards ausgestattet. Die kugel- und explosionssichere Tresoranlage besitzt den Status eines „Offenen Zollfreilagers“, was bedeutet, dass eine etwaige Mehrwertsteuer (v.a. beim Silberkauf) erst bei der Entnahme durch den Kunden an den Zoll abgeführt werden muss.

Verwaltungsrat: Prof. Dr. Philipp Bagus (Präsident), Thorsten Schulte (Mitglied), Dimitri Speck (Mitglied), Manfred Batliner (Mitglied und Vizepräsident).

