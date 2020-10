Online-Seminar ? Digitaler Wandel ? Wie lohnt sich der Invest in die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden über 50?

?Alles ? aber bleiben Sie mir weg mit dem Thema Demografie, das interessiert doch angesichts der Digitalisierung keinen mehr!? Diese und ähnliche Aussagen hört man immer wieder und mit steigender Tendenz von Personalern, HR-Fachleuten und Geschäftsleitung! Aber gefährdet diese Haltung nicht die Organisationale Resilienz? Führt eine Kurzsichtigkeit in Fragen der Demografie nicht zwangsläufig in eine Krise für Innovation, Arbeitgeberattraktivität und Agilität? Kann man angesichts der massiven Verrentungswelle der Baby-Boomer-Genration in den nächsten 7-10 Jahren mit ruhigem Gewissen die dynamischen Effekte des demografischen Wandels auf das Unternehmen außer Acht lassen?

Dr. Astrid Rimbach verantwortete den Aufbau und Ausbau eines verbandlichen Beratungsangebotes zum betrieblichen Demografie- und Gesundheitsmanagement für 300 Unternehmungen mit knapp 65.000 Mitarbeitenden der chemischen Industrie in Norddeutschland. Das Ziel war, unternehmensspezifische Vorgehensweisen für die vorwiegend mittelständischen Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen. Dr. Astrid Rimbach gilt als ausgewiesene Expertin mit umfangreicher Expertise in Wissenschaft und Praxis.

Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie die Organisationale Resilienz vieler Unternehmen durch den Fachkräftemangel und der drohenden Überalterung weiter Teile der Belegschaft massiv gefährdet wird, wie sich Personalmangel auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens auswirken kann und wird und welche gesundheitlichen Effekte auf die ?Rumpfmannschaft? warten, wenn sich Arbeit weiter verdichtet und Erholungszeiten fehlen.

Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Online-Seminar mit Frau Dr. Astrid Rimbach.

Am 27. Oktober startet die Online-Seminar-Reihe zur Organisationalen Resilienz mit

hochkarätigen Vorträgen zu den relevanten Erfolgsfaktoren, damit Unternehmen die Zukunft erfolgreich gestalten!

Programm: https://www.h-faktor.de/organisationale-resilienz/