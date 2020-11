Online Seminar Hosting? Hostinganbieter Keyweb erweitert sein Sortiment

Noch nie war das Thema Home-Office oder Home-Schooling von so großer Bedeutung wie im Jahr 2020. Um eine produktive Zusammenarbeit im Team, Kurs oder Klassenverband auch von zu Hause aus sicher aufrechtzuerhalten, bedarf es neben hardwaretechnischen Komponenten auch einer entsprechenden Software sowie eines sicheren Hostings. Keyweb hat sein Sortiment um das Hosting der E-Learning Software Big Blue Button* erweitert und stellt auch beim Online Seminar Hosting das Thema Sicherheit in den Vordergrund.

Ob kleine, mittlere oder große Unternehmen, Schulen, Akademien oder andere Bildungseinrichtungen ? die Hosting Tarife für Online Seminare der Keyweb AG bieten eine optimale Lösung für verschiedenste Schulungs- und Meeting-Szenarien.

Mit dem ?S?-Tarif können ab 79,- ? pro Monat bei einem Aufzeichnungsspeicher von 1 TB über 50 gleichzeitige Teilnehmer an einem oder mehreren Seminaren teilnehmen. Der XL Tarif ermöglicht beispielsweise bis zu 500 gleichzeitige Teilnehmer bei 4 TB Speicherplatz. Innerhalb dieser Spanne stehen weitere Tarife zur Verfügung, welche sich für verschiedenste Kursgrößen eignen. Eine flexible Lösung für besondere Anforderungen mit über 500 Teilnehmern und individuellem Speicher bietet der XXL-Tarif. Die Anzahl der grundsätzlich anzulegenden Nutzer und Räume ist für alle Tarife unbegrenzt. Die Mindestvertragslaufzeit von einem Monat garantiert absolute Flexibilität. Weitere Informationen zu den Tarifen finden Sie in der Tarifübersicht auf https://www.keyweb.de/online-seminar-hosting

Sicherheitslücken in Bezug auf datenschutzrechtliche Aspekte sind besonders bei Videokonferenz-Tools keine Seltenheit mehr. Umso wichtiger ist es, Home-Office-Lösungen mit Bedacht zu wählen und stets den Sicherheitsaspekt im Hinterkopf zu behalten.

Der Hostingdienstleister Keyweb AG räumt Sicherheitsaspekten einen sehr hohen Stellenwert ein und schafft mit seinem Hostingangebot beste Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb von E-Learning-Software und Home Office Lösungen. Server hosted in Germany (https://www.keyweb.de/…) bilden das Fundament für DSGVO-konformen Austausch bei der Verwendung von Videokonferenz-Tools. Das Online Seminar Hosting läuft über einen Server im eigenen Keyweb-Rechenzentrum in Deutschland. Das heißt: vertrauenswürdige Informationen, wie Kundenaussagen, Terminpläne, Dateien oder persönliche Teilnehmerinformationen werden nicht wahllos in irgendeinem Rechenzentrum gespeichert- sie werden sicher nach deutschem Datenschutzgesetz im Keyweb Rechenzentrum, welches strengsten Sicherheitsbestimmungen unterliegt, verarbeitet. Ein weiterer entscheidender Faktor des Online Seminar Hostings ist der flexible und schnelle Support der Keyweb AG für Hostingthemen direkt vor Ort.

Big Blue Button* ist ein Open-Source-Programm für orts- und geräteunabhängige Videomeetings. Das Online Seminar-Tool lässt sich ganz simpel ohne aufwendige Installation über die App oder den Webbrowser bedienen und in bestehende Systeme wie Drupal, Moodle, Nextcloud Talk oder WordPress integrieren.

Mithilfe von Audio- und Videokonferenzen sowie Whiteboard- und Freigabefunktionen (Bildschirm, Dateien und Präsentationen) lassen sich mit BBB Online-Seminare oder virtuelle Unterrichtsstunden einfach organisieren, verwalten und durchführen. Bis zu 100 Personen können einem Meeting, Seminar oder Unterricht online beiwohnen. Je nach Bedarf können mehrere Meetings und Unterrichtsstunden parallel stattfinden. Für Gruppenarbeiten oder kollaboratives Brainstorming lassen sich zusätzlich sogenannte Break-out Rooms einrichten, die die kreative Zusammenarbeit von überall aus ermöglichen. Mit seinem umfangreichen Funktionsangebot ist Big Blue Button ein beliebtes Videokonferenz-Tool für E-Learning und Online Unterricht an Bildungseinrichtungen oder für Online Meetings in Unternehmen.

Weitere Informationen zum Online Seminar Hosting und weiteren Home-Office-Software Lösungen finden Sie unter www.keyweb.de/home-office-software und https://www.keyweb.de/online-seminar-hosting.

Für Fragen oder eine individuelle Beratung steht die Keyweb AG für Sie telefonisch unter 0361 658 53 55 oder per Mail sales@keyweb.de zur Verfügung.

* Hinweis: Das genannte Hostingprodukt verwendet BigBlueButton und ist nicht von BigBlueButton Inc. empfohlen oder zertifiziert. BigBlueButton ist eine Marke von BigBlueButton Inc.

Die Keyweb AG gehört zu den festen Größen der Internet und Webhosting Provider. Insbesondere die unter dem Markennamen Keymachine? produzierten Server stehen seit Jahren für ein herausragendes Preis/Leistungsverhältnis. Das Unternehmen betreibt eigene Datacenter und bietet seine Dienstleistungen unter anderem auch in Italien,Frankreich,Polen,Türkei,Russland und der Ukraine an.